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19 Kasım 2017 Pazar 12:14

Manisa’nın 40 noktasında su faturası ödeme kolaylığı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su abonelerine yönelik olarak farklı ödeme imkanları sunmasının yanı sıra fatura ödeme noktalarının da sayısını artırıyor.MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların refahı...

Manisa'nın 40 noktasında su faturası ödeme kolaylığı
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su abonelerine yönelik olarak farklı ödeme imkanları sunmasının yanı sıra fatura ödeme noktalarının da sayısını artırıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların refahı için dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, su abonelerinin fatura ödeme noktasında sıkıntı yaşamaması için MANULAŞ A.Ş. ile yapılan anlaşma neticesinde ilk etapta 9 ilçede 40 noktada işlem yapılabiliyor. Bu sayede vatandaşların MASKİ hizmet binasına gelip işlem yapmasına gerek kalmıyor. Hizmeti vatandaşın ayağına götüren çalışmalara imza atan MASKİ, ilerleyen dönemde ödeme noktalarının sayısını 200’e kadar çıkartmayı hedefliyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Manisalıların su faturalarını öderken herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çalıştıklarını ifade ederek, “MANULAŞ A.Ş. ile yapmış olduğumuz anlaşma ile şu an 40 noktada vatandaşlarımız su faturalarını hizmet binalarına gelmelerine gerek kalmadan ödeyebiliyor. Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Ödeme noktalarının sayısını artırıyoruz ki vatandaşlarımız evlerine yakın olan yerlerden kolay bir şekilde işlemini yapabilsin. Abonelerimize işlem kolaylığı sağlamak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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