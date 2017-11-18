Manisa’nın rüya projesinde çalışmalar devam ediyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden Şehzadeler Park inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade eden Başkan Çelik, Şehzadeler Park projesinin tamamlandıktan sonra Manisa’ya artı bir değer katacağını ifade etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa için önemli projeler arasında yer alan Şehzadeler Park proje alanında incelemelerde bulundu. Şantiye alanındaki incelemeler esnasında Başkan Çelik, ilgili müteahhit firma yetkilileri ve belediye teknik ekiplerinden çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Şehzadeler Park inşaat alanında yapılan incelemeler esnasında Başkan Çelik’e Belediye Meclis üyesi Mehmet Kavas, Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu ve teknik personeller eşlik etti.

“Manisa rüya gibi bir projeyi kazanmış olacak”



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Şehzadeler Park projesinin Manisa’nın bir rüya projesi olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bilindiği gibi Şehzadeler Park projemiz Şehzadeler Belediyemizin prestij projelerinden bir tanesi. Bu projemizin inşaat alanında incelemelerde bulunuyoruz. 17 dönümlük bir alanda, kafeteryası, biyolojik göleti, yürüyüş alanları, diaromik mesir müzesi, Şehzadeler’de ve Türk Dünyasında önemli bir yere sahip olan 32 adet tarihi eserin minyatürü, şehzade figürleri ve 2 adet masal kahramanının bulunduğu masal parkın bulunduğu yaklaşık 17 milyon liralık bu büyük projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Projemizin ilk etabı olan alt yapı çalışmaları ile ilgili kısmını Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ihale ederek ortaklaşa tamamlamıştık. Alt yapı çalışmalarımız inşallah yılbaşına doğru tamamlanmış olacak. Şehzadeler Belediyesi olarak alt yapı çalışmaları devam ederken biz Minia Şehzadeler ve Diaromik Mesir Müzesi ile ilgili ihalemizi yaptık. Bu çalışmaların da imalat çalışmaları atölyelerde devam ediyor. Bu çalışmaların da tamamlanmasının ardından rüya gibi bir proje olan Şehzadeler Parkı, Manisa’ya kazandırmış olacağız. İlçemiz bu proje ile birlikte çok güzel bir esere kavuşmuş olacak. Bu güzel eserimizde tarih, turizm ve çocuklarımız için eğlence alanları olacak. Rabbim en kısa sürede bu güzel tesisimizi tamamlayıp açılısını yapmayı bizlere nasip etsin” dedi.