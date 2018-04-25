Mardin’de turizm patlaması

Taşların oya gibi işlendiği, sokakların turistlerle dolup taştığı Mardin’de yaşanan turizm yoğunluğu nedeniyle Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ile vatandaşlar kente yatırım için iş adamlarına çağrı yaptı.

Yaşayan müze görünümünde olan kentte tarihi medrese, kilise taş evler turistle dolup taşarken, turistler yer bulamadıklarını ifade ederek tesislerin arttırılmasını talep etti. Mardin’de 2 yıldır süren turizm artışının ardından bu yıl Ocak ayından itibaren yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle tesislerde yer kalmadı. Otellerin yanı sıra 1+1 evler günlük turizm için kiraya çıkarken, talep artışı devam edince Mardin Valisi ve vatandaşlar kente yatırımcıları davet etti.

Kilise ile caminin yan yana konuşlandığı, dillerin ve dinlerin kardeşçe yaşadığı kentte her sokak ve ilçe bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Tarihi Mardin sokaklarını, yüzyılları aşan tarihi dokuya sahip konakları, Dara Antik kenti, Nusaybin’de bulunan tarihi kilise ve medreseleri, Midyat’ta taşların oya gibi işlemesini görmek isteyen binlerce turist yer bulamadığı için artık gezilerini günübirlik yaparak sonlandırmak zorunda kalıyor.

Mardin’de güven ve huzur ortamının sağlanmasıyla 2 yıl önce başlayan turizm artışı bu yıl patlama yaptı. 6 bin 500 yatak kapasiteli kentte turistler aylar öncesinden otellerde ve kiralık konutlarda yer bulamıyor. Birçok vatandaş gelen turistleri evlerinde ağırlamak isterken, birçok turist konaklama fırsatı bulamadığı için geri dönüyor. Tarihi Mardin sokaklarında, sokak sanatçıları yöresel türkülerle gelen misafirleri halaya davet ederek renkli görüntüler oluştururken, turistler Mardin’in dar sokaklarını at ve eşeklerle gezerek tatilin keyfini çıkarıyor.

“Yatırımcıya turistlerden çağrı”

Mardin’e gelen arkadaşlarını turistlik geziye çıkaran Ruken Arat, Mardin’in gelişmesine sanatçıların da katkı sağladığını söyledi. Arat, "Mardin’i ilgi çekici hale getirdi. Turizm yatırımcılarını da şehrimize bekliyoruz. Bizim bu güzel şehrimiz için daha çok tesise ihtiyacımız var" dedi.

Mardin’e Muş’tan geldiğini kaydeden Ferhat Yalvaç otellerde yer bulamadıklarını ifade ederek, “Diyarbakır’da bir program vardı. 2 gün orada kaldım Arkadaşlarla Mardin’i de görelim dedik. Otellerde biraz sıkıntı var. 65’e yakın otel var ama hepsi dolu. Yani batıdaki yatırımcıları Güneydoğu Anadolu’ya otel açmaları için davet ediyoruz. Şuan çok güzel, kayyumda atandı herkes kayyumdan, hizmetten memnun. Allah razı olsun hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızdan” diye konuştu.

“Şehir merkezinde hazine arazilerimizi turizm yatırımcılarına açacağız”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, turizm yatırımcıları için hazine arazilerinin kiralama ve satışı için hükümet yetkilileri ile görüştüklerini söyledi. Vali Yaman, "Eylül’den başlayan yoğun bir turizm akımı var. Bugün itibari ile 6 bin 500 yatağımızın hepsi dolu. 1+1 evlerimizde turizme açıldı. Yatırımcıya çağrılarımız var. Hükümet nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede huzur başladı. Hem sanayici yatırımcı ilimize geliyor, organize sanayi bölgesine yatırımda bulunmak için hem de turizmden faydalanmak isteyen turistler geliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildiğimiz etkinlik festivaller vardı. Bugün itibari ile uçurtma festivali olsun, önümüzdeki süreçte foto maraton ve spor, bisiklet yol yarışları ile ilgili etkinlikler var. Ben tekrar sizin aracılığınız ile turizm yatırımcılarının bu huzur ortamından yararlanmaları hem de bölgeye gelen yatılı turistlerin faydalanması için yatırımcıların bölgeye yatırım yapması için çağrıda bulunuyorum. Bu çalışmaların kısa sürede başlaması için bizde valilik ve büyükşehir olarak gereken desteği vereceğiz. Şuanda şehir merkezinde turizm yatırımcıları için beklettiğimiz hazine araziler var. Bakanımız ile de görüştük. Uzun dönem kiralanabilir ve satılabilir” dedi.

"Türkiye’de 10 kişiden 7’si Mardin’i görmek istiyor"

Tarihi Mardin’de turizm patlamasının ardından hafta sonu yer bulamayan turistlerin alternatif kalacak yer arayışına girdiğini kaydeden Mardin Turizm Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör Türkiye’de 10 kişiden 7 kişinin Mardin’i görmek istediğini söyledi. Güngör, "Kadın basketbol finallerinin Mardin’de olması ve festivaller yapılması terör algısını kırıp Mardin’in turizm şehri olduğu algısını Türkiye’ye taşıdı. Şuan doluluk oranları gayet iyi. Hafta sonu tamamen dolu bir o kadar daha otelimiz olsa daha da misafirimiz gelecek. Bunların sürdürülebilir hale gelmesi gerek. Bu sürdürülebilirlik devam ederse bir milyon misafir bekliyoruz. Geçen seneye kıyasla yüzde yüz yirmilik bir artış var. Ciddi bir rakam. Yıl sonuna kadar çok büyük rakamlara çıkacağımızı düşünüyoruz. Bütün gözler Mardin’de. TUROFED’in yapmış olduğu anketlerde 10 kişiden 7’si Mardin’i görmek istiyor. Mardin dillerin ve dinlerin şehri. Hangi kesim gelirse kendinden bir parça hissediyor” diye konuştu.