Mardin’de vurularak ağır yaralanan "Kuzey" isimli köpek, İstanbul’da tedavi altına alındı

Geçtiğimiz hafta Mardin’nin Mazıdağı ilçesinde bacaklarından tüfekle vurulan 4 aylık "Kuzey" isimli köpek, tedavi için Mardin’den uçakla İstanbul’a getirildi. İstanbul Veteriner Tıp Merkezinde Veteriner Hekim Tamer Saka tarafından tedavi altına alınan Kuzey isimli yavru köpeğin durumu iyiye gidiyor.

Sakarya’nın Sapanca’da ilçesinde patileri ve kuyruğu kesik halde bulunup yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ardından bir acı haber de Mardin’den geldi. Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurulan 2 aylık yavru köpek, hayvan hakları savunucuları tarafından sahiplenildi.

Hayvanseverler tarafından vurulduğu yerde bulunan köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı. İlk müdahalesi ardından uçakla İstanbul’a gönderilen "Kuzey" isimli köpek, İstanbul Veteriner Tıp Merkezi’nde tedavi alındı.

“Tedavi süreci iyiye gidiyor”

Kuzey isimli köpeğin tedavisini üstlenen İstanbul Veteriner Tıp Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Tamer Saka, “Haziran ayının 27’sinde bu köpeğin röntgen görüntüleri ve fotoğrafları geldi bize. Bir hayvan sever grup irtibata geçmişlerdi. Onların aracılığıyla bize geldi. Uçakla köpek Mardin’den İstanbul’a geldi. Geldiğinde hem yumuşak doku enfeksiyonu vardı hem de kemik enfeksiyonu vardı. Onunla ilgili müdahalelerimiz oldu. Yara bölgeleri temizlendi. Temizlendikten sonra zaten hem ön diz ekleminde hem de arka ayaktaki topuk ekleminde herhangi bir kemik oluşumu kalmamıştı. Onun için normal bir bandaja da alamadık. Ona uygun bir şekilde bandajlama yöntemi uyguladık. Şuan için doku enfeksiyonunun önüne geçtik. Kemik enfeksiyonumuz devam ediyor. Enfektif kemikleri vücuttan uzaklaştıracağız. Daha sonrasında bunları atlatırsa ayaklarla alakalı operasyon seçeneklerimizi değerlendireceğiz" dedi.

Köpeğin durumunun iyiye gittiğini söyleyen Tamer Saka, "Buradaki seçeneğimiz, vücudun başka bir noktasından kemik alarak yeni bir kemik oluşumu sağlanabilir. Kemik enfeksiyonu atlattıktan sonraki durumu gidişatı gösterecek. Şuan için her şey çok iyi gidiyor, ayağa kalkacağız, tüm ayakları kurtaracağız diyemiyoruz. Bir sürecimiz var. Bu süreç de iyiyi gidiyor” diye konuştu.