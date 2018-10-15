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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:18

Mardin’deki toz bulutu oto yıkamacılara yaradı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde baş gösteren olan toz bulutu hayatı olumsuz etkilerken, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde toz bulutu sonrasında oto yıkamacılar dolup taştı.

Mardin'deki toz bulutu oto yıkamacılara yaradı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde baş gösteren olan toz bulutu hayatı olumsuz etkilerken, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde toz bulutu sonrasında oto yıkamacılar dolup taştı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde toz bulutu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimileri dışarı çıkamazken, toz yağmurla birlikte çamur şeklinde yağdı. Araçların üzerini çamur kapladı. Kimi vatandaşlar çareyi oto yıkamacıların yolunu tutmakta buldu. Oto yıkamacılar ise toz bulutundan sonra dolup taştı.

İşlerinin çok iyi gittiğini ifade eden oto yıkamacı Abdulkadir Çevik böyle durumlarda günlük işçi de tuttuklarını söyledi. Çevik, "Bu bölgemizde 3 gündür toz bulutu devam ediyor. Bizim de bu toz bulutu sayesinde işlerimiz açıldı. Bazı arabalar sırayla 10-15 tane yıkanıyor. Bazen bu 20’ye kadar çıkıyor. Bu yüzden işlerimiz çok iyi gidiyor" dedi.
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