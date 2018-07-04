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04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:24

Mardinli kadınlar ‘idam’ istedi

Mardin’de çocuk cinayetleri ve istismarlarına tepki göstermek amacıyla AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde toplanan kadınlar, çocuk katilleri ve istismarcılarına idam istedi.Mardin’de bir grup kadın, AK Parti İl Kadın...

Mardinli kadınlar ‘idam' istedi
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Mardin’de çocuk cinayetleri ve istismarlarına tepki göstermek amacıyla AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde toplanan kadınlar, çocuk katilleri ve istismarcılarına idam istedi.

Mardin’de bir grup kadın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde çocuk cinayetleri ve istismarlarına tepki göstermek amacıyla parti binasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına açıklamayı okuyan Kadın Kolları Başkanı Hülya Hekim, çocukların yok edilişini kınamak için toplandıklarını belirterek, “Her şeyden önce ülkemizin başı sağ olsun. Ölen çocuklar bizim çocuklarımız. Eylül’ün annesi, Ceylin’in annesi, Leyla’nın annesi size sesleniyoruz, adınızı bilmiyoruz ama acınızı biliyoruz ve geçmeyeceğini de. Size sadece sabır dileyebiliyoruz” dedi.

Hiçbir sözcüğün acıyı dindirmeyeceğinin farkında olduklarını anlatan Hekim, “Bugün binlerce anne arkanızda, acınız acımız ve bu yürek yangınlarının bitmesi için sizinle beraberiz. Bugün Ceylin’e, Eylül’e yapılanlar yarın bizim çocuklarımıza, yeğenlerimize veya torunlarımıza yapılacaktır. Yapılan bu istismarı kınıyor ve hükümetimizin bu konuda bir an önce adım atmasını talep ediyoruz. Masumiyeti bir çocuğun bakışlarında bulabilirdik eskiden, şimdi o gözlere bakamıyoruz bile. Gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz. Biz bu canilere karşı susmayacağız. İdamın bunlar için kurtuluş olduğunu bile bile caydırıcı olabilmesi adına idam istiyoruz” diye konuştu.
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