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26 Nisan 2018 Perşembe 10:53

Mare üs bölgesinde operasyon esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Mare üs bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Mare üs bölgesinde operasyon esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Mare üs bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 24 Nisan 2018 tarihinde görevli olduğu Mare üs bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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