Marmarabirlik’in AR-GE çalışmalarına ‘altın derece’ ödülü

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi olan Marmarabirlik, kurum bünyesinde önemli çalışmalara imza atan AR-GE ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından altın ödüle lâyık bulundu.Marmarabirlik, ASD tarafından düzenlenen ve...

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi olan Marmarabirlik, kurum bünyesinde önemli çalışmalara imza atan AR-GE ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından altın ödüle lâyık bulundu.

Marmarabirlik, ASD tarafından düzenlenen ve 209 firmanın katıldığı yarışmada ‘Kolay Açılır Pet’ Ar-Ge calışmasıyla kategorisinde altın derece ödülünün sahibi oldu. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ar-Ge çalışmalarının önemime değinerek, geleceğine yatırım yapmayan, kendini geliştirmeyen kurumların asla ayakta duramayacağını söyledi. Başkan Asa, Ar-Ge çalışmaları kapsamındaki ödülünü, ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Taciroğlu’nun elinden aldı.

Ürünün erken kararması nedeniyle tarihinde ilk kez Ekim ayının ilk çeyreğinde ürün alımlarına başlayan Marmarabirlik ‘de zorlu kampanya öncesinde aldığı ödülle moral buldu. Sektöründe öncü bir marka olan Marmarabirlik, ASD’nin düzenlediği ve Ar-Ge çalışması olan Kolay Açılır Pet ‘Ambalaj Malzemeleri’ kategorisi ile altın derece ödülünü önceki gün düzenlenen törenle aldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Yaptığımız yatırım ve çalışmalar ortağımızın geleceği içindir. Göreve geldiğimizden bu yana Marmarabirlik ve ortaklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. geleceği için çalışıyoruz. Bugün geçmişe baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz. Alınan bu anlamlı ödülü, yönetim kurulumuz ve 32 bin ortağımız adına aldık” diye konuştu.

Başkan Asa, “Yeni ambalajımız, "kolay açılır" (easy open) kapak ile tüketicimize kullanım kolaylığı getirmekte ve iki farklı materyalden oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve değişen pazara cevap verebilecek Ar-Ge çalışmalarının gerekliliğini görmekteyiz. Ayrıca tüketiciler, tüketim alışkanlıkları, tüketim kalıpları ve tüketici tercihlerinde yaşanan değişiklikler yani bilinçli tüketiciye karşılık, işletmelerin de kendi çalışmalarını gözden geçirmelerine neden olmaktadır. Tüketicimize kolay açılır petin, şeffaflığı ile ürünleri görebileceği bir ekran, bariyer özelliğiyle gıda güvenliği, kolay açılabilmesiyle kullanım kolaylığı ve kreatifliği sayesinde sofraya mevcut haliyle sunabilme konforu sağlamaktadır. Marmarabirlik’e bu gururu yaşamasını sağlayan Ar-Ge Müdürlüğümüze ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.