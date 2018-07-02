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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58

Mauritius heyeti Bursa’ya hayran kaldı

Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Mauritius Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ameenah Gurib-Fakim, tarihî ve kültürel değerleriyle dikkat çeken Bursa’ya hayran kaldı.Mauritius Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ameenah Gurib-Fakim, Bursa gezisinde Büyükşehir...

Mauritius heyeti Bursa'ya hayran kaldı
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Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Mauritius Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ameenah Gurib-Fakim, tarihî ve kültürel değerleriyle dikkat çeken Bursa’ya hayran kaldı.

Mauritius Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ameenah Gurib-Fakim, Bursa gezisinde Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Mauritius Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ameenah Gurib-Fakim ve beraberindeki heyeti tarihî belediye binasında ağırladı. Bursa’nın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ifade eden Ameenah Gurib-Fakim Bursa’daki bu güzelliklerin bütün dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi. Türkiye’ye tamamen turistik ziyaret için geldiklerini belirten Fakim, “Önce İstanbul’u gördük, ardından Bursa’ya geldik. Bursa’yı çok beğendik. Burada çok güzel karşılandık. Çocukluğumda buraya dair duyduğum güzellikleri, bugün yaşıyorum. Türkiye ve Bursa’nın güzel tarihi ve kültürel değerleri dünyaya yayılsın” diye konuştu.

Konuklarına Bursa’yı tanıtan ve Büyükşehir Belediyesi’nin yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini anlatan Başkanvekili Sönmez de Afrika’nın birçok ülkesinden şehirlerle olduğu gibi Mauritius Cumhuriyeti ile de iyi ilişkiler kurulmasının önemini vurguladı.

Ziyaretin ardından Başkanvekili Sönmez, Mauritius Devlet Başkanı Fakim’e BUSMEK kursiyerlerince dokunan ipek bir tablo hediye etti.
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