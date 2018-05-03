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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:57

Mayıs ayında kayak keyfi

Muş’taki kayakseverler, Mayıs ayında 3 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı’nda kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Mayıs ayında kayak keyfi
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Muş’taki kayakseverler, Mayıs ayında 3 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı’nda kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde insanlar denize girerken, Muşlular ise Kurtik Dağı’nda kaymanın tadını çıkarıyor. Bu mevsimde Türkiye’nin hiçbir bölgesinde kayak yapılacak kar olmadığını belirten kayakseverler, Kurtik Dağı’na bir kayak tesisinin kurulmasını istedi.

“Burada hala bir metrenin üzerinde kar var”

Kayak Antrenörü Fırat Çelik, Kurtik Dağı’na eylül ayı sonunda kar düştüğünü ve haziran ayında kalktığını hatırlatarak, Kurtik Dağı’na mutlaka kayak tesisi yapılması gerektiğini belirtti. Çelik, “Yaklaşık 8 ay karın kalkmadığı Kurtik Dağı’nda 1,5 kilometre uzunluğunda doğal pist bulunmakta. Çevremizdeki kayak tesislerinde kar aylar öncesinden kalkarken, burada hala bir metrenin üzerinde kar var. Bu dağ mutlaka kış turizmine kazandırılmalıdır" dedi.

“Buraya mutlaka kayak tesisi yapılarak turizme kazandırılmalıdır”

Türkiye’deki kayak merkezlerinde şu an kayak yapılmadığını söyleyen Türkiye Kayak Federasyonu Hakemi Murat Tektaş ise “Türkiye’deki kayak merkezlerinde şu an kayak yapılamıyor. Ancak Kurtik Dağı bu imkanı bize sağlıyor. Arkadaşlarla toplanıp buraya geldik. Kayaklarımızı sırtımıza alıp zirveye kadar yürüdük. Daha sonra kayarak aşağı indik. Çok güzel bir duygu, buraya mutlaka kayak tesisi yapılarak turizme kazandırılmalıdır” diye konuştu.
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