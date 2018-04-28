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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:28

MAZLUMDER 28 Şubat mağdurları için cezaevlerinde açıklama yapacak

MAZLUMDER Adana Şubesi, 28 Şubat mağdurlarının sorunlarını çözecek yasal düzenlemelerin yapılmaması halinde basın açıklamalarını cezaevleri önünde yapacaklarını duyurdu.

MAZLUMDER 28 Şubat mağdurları için cezaevlerinde açıklama yapacak
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MAZLUMDER Adana Şubesi, 28 Şubat mağdurlarının sorunlarını çözecek yasal düzenlemelerin yapılmaması halinde basın açıklamalarını cezaevleri önünde yapacaklarını duyurdu.

MAZLUMDER Adana Şubesi, hala tutuklu bulunan 28 Şubat mağdurları için her ayın 28’inde yaptığı basın açıklamalarını bugün de İnönü Parkı’nda sürdürdü.

Şube Başkanı avukat Mehmet Ali Önal, 21 kişiye darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatarak, "Artık yargı tarafından da tescil edilmiş olan bir darbenin aktörlerinin brifingleri ile adaletsiz bir şekilde ve ön yargılı yollarla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla mağdur edilen 28 Şubat yargı mağdurlarının serbest bırakılması talebimiz maalesef bugüne kadar karşılık bulmamıştır" dedi.

Mahkemeleri, TBMM’yi, ana muhalefet partisi CHP’yi ve mecliste iktidar konumunda olan AK Parti’yi 28 Şubat mağdurlarının sorunlarını çözecek yasal düzenlemelere odaklanmaya davet eden Önal, "Sorunun devam etmesi halinde Ramazan ayına denk gelen mayıs ayı açıklamamızı, 26 Mayıs Cumartesi tarihinde, toplu iftarla sona erecek şekilde cezaevi önlerinde yapacağımızı şimdiden deklare ederiz" açıklamalarında bulundu.

Basın açıklamasının tamamlanması ardından ellerindeki döviz ve pankartları toplayan grup sessiz bir şekilde dağıldı.
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