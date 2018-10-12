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12 Ekim 2018 Cuma 17:52

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Altındağ’da

Daha önce pek çok kez Altındağ’ı ziyaret eden Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını kılmak için bir kez daha Altındağ’a geldi. Hüseyin Gazi’de bulunan Nurlu Uluyol Camii’ni tercih eden Meclis Başkanı Yıldırım’a, Altındağ...

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Altındağ'da
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Daha önce pek çok kez Altındağ’ı ziyaret eden Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını kılmak için bir kez daha Altındağ’a geldi. Hüseyin Gazi’de bulunan Nurlu Uluyol Camii’ni tercih eden Meclis Başkanı Yıldırım’a, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki eşlik etti.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da ziyarette Meclis Başkanı ile birlikte yer aldı.

Altındağlı vatandaşlardan sevgi seli

Meclis Başkanı Yıldırım, Altındağ’da, ilçe halkının sevgi gösterileri ile karşılandı. Cuma namazı çıkışı sonrasında, vatandaşların kendisine yönelik ilgisine kayıtsız kalamayan Yıldırım, herkesle sohbet etti. Kimseyi kırmayan Yıldırım, isteyen herkesle fotoğraf da çektirdi. Meclis Başkanı Yıldırım, esnafın çağrısına da kayıtsız kalmadı. Esnaf ziyaretleri yapan, dükkanları gezerek piyasalar hakkında bilgi alan Yıldırım’a vatandaşlar burada da büyük ilgi gösterdi.

Altındağlı Şehit Celaleddin İbiş’i unutmadı

Meclis Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit olan, Altındağ Belediyesi çalışanı Celalettin İbiş’i de unutmadı. Şehidin kendi adının verildiği apartmanda yaşayan ailesini ziyaret eden Meclis Başkanı Yıldırım, ziyarette duygu dolu anlar yaşadı. Yıldırım’a burada da vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

“Meclis Başkanımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’ı bugün Altındağ’da görmekten büyük onur duyduk. Kendisi daha önce pek çok kez Altındağ’a gelmişlerdi. Altındağlı vatandaşlarımızda kendisini burada görmekten büyük mutluluk duyuyor.” dedi.
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