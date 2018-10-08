Meclis Başkanı Yıldırım’ın görüşmeleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya’da düzenlenen Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang, AGİTPA Başkanı George Tsereteli ve Endonezya Meclis Başkanvekili H. Fadli Zon ile görüştü.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli’nde düzenlenen "Avrasya’da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme gerçekleştirdi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde Yıldırım sırasıyla Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli, Endonezya Meclis Başkanvekili H. Fadli Zon ile görüştü.