‘Medeniyetler Beşiği Kudüs’ sempozyumu Üsküdar’da başladı

Üsküdar Belediyesi tarafından Kasım ayı özel etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Medeniyetler Beşiği Kudüs’ sempozyumu başladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Kasım ayı özel etkinlikleri kapsamında 17-19 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Medeniyetler Beşiği Kudüs’ isimli sempozyum Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde başladı. Kudüs’ün tarihi ve dinler açısından öneminin konuşulacağı sempozyumun açılış programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri ile birlikte din adamları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyum programı öncesinde Kudüs fotoğraflarının yer aldığı resim sergisi protokol üyeleri tarafından açıldı. Üç gün sürecek olan sempozyumda birçok din adamı ve akademisyen söz alarak Kudüs’ün geçmişte ve günümüzdeki yerini masaya yatıracak.



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Sempozyum açılış programı sonrasında açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Özellikle genç kuşaklara, gençlerimize bu anlayışı, bu algıyı ve bu kabulü hissettirmek, yaşatmak istiyoruz. Sadece Müslümanların değil, dünyadaki bütün insanların ve özellikle mazlumların Kudüs’ten, Kudüs’teki tablodan alacakları çok ders var. Hepimize düşen hisseler var. Biz bu duyarlılığı toplumun bütün katmalarına ve özellikle gençlere yaymak istiyoruz. Üç gün devam edecek sempozyum sürecinde tebliğcilerimiz, Kudüs’ün tarihi süreci, Kudüs’te yaşanan olayları, günümüzdeki olayları, gelecekte Kudüs üzerine yapılan hesaplarını masaya yatıracaklar. Aramızda Mescid-i Aksa imamı ve bilim adamlarımız bu konuları konuşacaklar. Gençleri, Kudüs’le hemhal etmek, Kudüs’teki bu medeniyet algısını özellikle genç kardeşlerimize aktarmak ve o hissiyatı yaşatmak istiyoruz" dedi.