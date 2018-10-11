Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında hızlı tren seferleri başladı

Haç ve Umre ibadetlerini yapan Müslümanlar için büyük müşkül oluşturan Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasındaki 450 kilometrelik meşakkatli yol için inşa edilen hızlı tren seferleri başladı. Karayoluyla 5-6 saatte ulaşılan...

Haç ve Umre ibadetlerini yapan Müslümanlar için büyük müşkül oluşturan Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasındaki 450 kilometrelik meşakkatli yol için inşa edilen hızlı tren seferleri başladı. Karayoluyla 5-6 saatte ulaşılan yol hızlı tren sayesinde 2 saate indi. 9 yılda tamamlanan proje 7 milyar euroya mal oldu.

Bugün ilk seferine 417 yolcuyla yapan "Al Haramain" isimli hızlı tren 450 kilometrelik yolu 2 saatte gerçekleştirdi. Saatte 300 kilometre hız yapma kapasitesine sahip olan hızlı tren milyonlarca Müslüman hacı için büyük kolaylık oluşturacak.

2009 yılında inşaatına başlanılan hızlı tren projesini, İspanyol-Suudi konsorsiyumu tarafından inşa edildi. Demir yolunun teknik yapılanmasını planlamayı inşaat denetlenmesinin yanı sıra vagonların ve lokomotifler Alman Deutsche Bahn tarafından üretildi. Cidde hava alanından Mekke-i Mükkerreme’ye ve oradan da Medine-i Münevvere’ye sefer yapacak olan hızlı trenin ilk seferini 200 kilometre süratle yaptığı açıklandı.