GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:22

Melania Trump’ın uçağında dumanlar yükseldi acil iniş yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın uçağı mekanik bir sorun sebebiyle Andrews Askeri Üssüne acil iniş yaptı.

Melania Trump'ın uçağında dumanlar yükseldi acil iniş yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın uçağı mekanik bir sorun sebebiyle Andrews Askeri Üssüne acil iniş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın uçağı mekanik bir sorun sebebiyle Maryland’deki Andrews Askeri Üssüne acil iniş yaptı. Trump’ın sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda ve herkes güvenli” dedi. Uçak kalktıktan 10 dakika sonra kokpitten dumanların yükseldiği ve bir yanık kokusu alındığı bunun üzerine acil inişin gerçekleştirildiği açıklandı. Uçakta bulunan gazeteci Steven Portnoy sosyal medya sitesi Twitter üzerinden, “Kalkıştan kısa bir süre sonra, dumanlar artabilir diye önlem olarak bize ıslak havlular verdiler” açıklamasında bulundu.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile Philadelphia’daki Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi’nde bir etkinliğe gidiyordu. Grisham, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Seyahat planlarını değerlendirdiklerini” söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku