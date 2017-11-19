Melikgazi Çocuk Meclisi öğrencilerine arama-kurtarma eğitimi verildi

Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencilerine arama-kurtarma eğitimi verildi.Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Başkan Mehmet Eskitaş ile 8 dernek üyesi tarafından...

Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencilerine arama-kurtarma eğitimi verildi.



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Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Başkan Mehmet Eskitaş ile 8 dernek üyesi tarafından verilen arama-kurtarma eğitimine Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Acil, afet, deprem ve arama-kurtarma konusunda öğrencilere hayat kurtarıcı bilgiler verdiklerini ifade eden Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş, "Gençlerimize acil durumlarda ne yapacaklarını, nasıl davranacakları, acil çağrı numaralarının ezberde kalması çağrı merkezlerine kendilerini nasıl ifade etmeleri konusunda bilinçlendirdik" diye konuştu.