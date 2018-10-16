Meme kanserinde farkındalık için Avcılar’da ekipler sahada

Avcılar’da, meme kanserinde farkındalık oluşturulması amacıyla ilçe genelinde belediye tarafından Ekim ayı boyunca broşür dağıtılıyor.

Avcılar Belediyesi "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında "Erken Teşhis hayat kurtarır" temasıyla başlattığı çalışma ile ilçe genelinde stantlar kurarak halkı bilinçlendiriyor. "Erken Teşhis hayat kurtarır" sloganıyla ilçe genelinde kadınlara erken teşhisin önemli ile ilgili bilgiler Avcılar Belediyesi personeli tarafından veriliyor. Meme Kanseri Farkındalığı için Ekim Ayı boyunca önceden belirlenen noktalarda bilgilendirme devam edecek.

Avcılar Belediyesi tarafından dağıtılan broşürlerde; Meme Kanserine sebep olan nedenler, belirtiler, erken teşhiste muayene yöntemleri, meme kanserine karşı alınan önlemler, tarama ve test ile ilgili bilgiler içeriyor.