Memur-Sen 24 Haziran seçimleri için 'İstikrar' dedi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’nin yeni bir seçim sürecine girdiğini belirterek, "Biz bu ülkede istikrarın kalıcı olmasını isteyen kesimiz çünkü biz sabit gelirliler olarak, kamu görevlileri olarak istikrarsızlığın olduğu zeminlerde en fazla örselenen, en fazla etkilenen kitleler oluyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Bilecik’te KYK Ertuğrulgazi Yurt Müdürlüğünde açılan ’7 Güzel Adam Kütüphanesi’nin açılış programına katıldı. Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, 24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendirdi. Türkiye’de istikrarın kalıcı olmasını isteyen kesim olduklarını ifade eden Yalçın, "Biz bu ülkede istikrarın kalıcı olmasını isteyen kesimiz çünkü biz sabit gelirliler olarak, kamu görevlileri olarak istikrarsızlığın olduğu zeminlerde en fazla örselenen, en fazla etkilenen kitleler oluyoruz. Bazen istikrarsızlıklar birilerinin felaketi olurken, bir başkasını bu anlamda daha da iyi imkanlara kavuşmasına vesile olabiliyor ama istikrarsız ortamlarda biz her halükarda kaybediyoruz. Onun için sabit gelirliler olarak bizim ülkenin istikrarına yatırım yapılması, ülkenin istikrarını sağlaması noktasındaki hassasiyetimiz 16 Nisan referandumundan önce geldiğinden ’evet’ kampanyasını yürütüp 350 merkezde en geniş katılımlarla nitelikli programlarla sürece destek verdiğimiz ve sürecin bizzat taşıyıcısı olduğumuz bir zemini önümüze getirmişti. Milletimiz bu sürece ’evet’ oylarıyla geçit verdi. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin bir sürece girdi ve 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin millet önüne seçim olarak geleceği süreç planlanırken siyasetin kendi duası içerisinde gelişen seyir önümüze 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin seçimin getirileceği bir noktayı işaret etti. Bu siyasilerin tercihidir. Dolayısıyla siyasetin kendi duası içerisinde tarihi ileri alma, geri alma olabilir. Biz örgütlü kitleler olarak kampanya görevlilerinin örgütlendiği en büyük örgütlü yapı olarak milletin iradesine başvuran her türlü zemini saygın kabul ederiz. Burada millet iradesine başvurmayı 2019 yerine 24 Haziran’a çekilmiş durumda. Bizim açımızdan bunun zararlı bir tarafı bu açıdan söz konusu değil. Millet iradesine başvuruluyorsa bu saygın bir davranıştır. Dolayısıyla erkene alınmış olmasının avantajları da mutlaka olacaktır. Çünkü 2019’da yapılacak seçim dolayısıyla şimdiden o tarihe göre ülkede seçim gündemi devamlı çalıştığı için demokrasi bu tip zeminlerde çok fazla iş üretmez ve magazin takip eder gibi olayın takipçisi konumuna geçer. Bu da ülkeye çok ciddi anlamda ittifakı kaybettirir. Onun için bu tip süreçlerin zamana yayılmak yerine zamanından önce yapılması bazen avantaj sağlar."

"Memur-Sen duruşu net olan bir kuruluştur, hiçbir zaman zikzak çizmemiştir"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde Memur-Sen ailesi olarak iradelerini sandıkta göstereceklerini belirterek, "Memur-Sen duruşu net olan bir kuruluştur. Hiçbir zaman zikzak çizmemiştir. Hep millet iradesinden milli iradeden yana tavır almıştır. Hiçbir zaman vesayete geçit vermeme noktasında duruşunu bozmamıştır. Anti demokratik süreçlerde her zaman millet iradesinin yanında saf tutarak bu konuda konumlu duruşunu her zaman pekiştirmiştir. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkeyi işgal hareketinde de Memur-Sen daha saat 23.17’de iken teşkilatını sokağa davet etmiş, saat 12 olmadan canlı yayınlardan çağrıda bulunarak darbenin panzehiri sokaklardır diyerek bizzat sürecin içerisinde yer alarak millet iradesinin bu anlamda örselenmemesi, darbecilere geçit vermemesi noktasında kale gibi durmuş bir teşkilattır. O yüzden biz bu millete kendimizi borçlu hisseden bir kitleyiz. Milletten kendimizi alacaklı görmüyoruz. Biz millet iradesini önemseyen kitle olarak 24 Haziran’da da sandık başında bütün kitlemizi oy vermeye katılıma çağıracağız. Çünkü katılım ne kadar yüksek olursa bu ülkede demokrasinin standardı da yüksek olacaktır. Bu konuda Memur-Sen duruşu net olan bir kuruluş. Önümüzde çeşitli sorunlarla tartışıyoruz, çeşitli sorunları yaşıyoruz" dedi.

"Öğretmen odalarında ateşin yükseldiği bir zemini yaşıyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlerin sorunlarına da değinerek, "Öğretmen Performans Taslağı başlığı adı altında öğretmenlerin performansını ölçeceğiz diye ortaya konulan yöntem tam bir zihni sinir projesi. Hiçbir tarafından tutulacak tarafı yok. Tamamen öğretmenleri örseleyen, öğretmenleri hırpalayan öğretmenleri bu anlamda değersizleştiren bir işlev görüyor. Bunu doğru bulmadığımızı taslak yayınlandığı andan itibaren ifade ettik. Bunu doğru bulmadığımızı öğretmen stratejisi yayınlandığında bu strateji belgesine ilişkin itirazlarımı ifade ederek ifade ettik. Dolayısıyla şu an ki taslak öğrencinin öğretmene not vereceği, velinin öğretmene not vereceği, öğretmenin öğretmene not vereceği gibi çeşitli varyasyonları içinde barındırıyor. Bu akla bir yanda düşünüldüğünde liberal politikalar noktasında bakıldığında mantıklı gibi gelebiliyor ama aslında eğitimde işin zeminini oynatacak, suyunu çıkaracak bir işlev görecektir. Çünkü öğrenciyle öğretmen arasında bir iletişim ve bir ilişki biçimi vardır. Öğretmen otoritedir. Dolayısıyla öğrenci bir itaatkarlık içerisinde bu süreçte öğretmenlerden rol model olarak alacaklarını alacaklar. Bu ülkenin hayrına bir sürü iş yapmış, eğitim anlamında en fazla öğretmenin kitlesine istihdam etmiş, okulların fiziki alt yapısın donatmış, bilişim alt yapısın donatmış, derslik üretmiş, ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak milli gelirle en fazla bütçeyi eğitime ayırarak eğitime ciddi anlamda önem vermiş bir iktidarın böyle bir taslağı kabul edeceğini düşünmek bile istemiyorum ve bu tartışma devam ediyor. 81 ilde açıklamayla tepki verdik. Bütün öğretmen odalarında şu an buna ilişkin imza kampanyası devam ediyor. Ben bu stresin daha fazla öğretmenlerin sırtında taşınmasını doğru bulmuyorum. Bakanlığın bundan bir an önce geri adam atarak bu konuyu yeniden ele almak gerektiğini ve mevcut haline ilişkin tepkileri yeteri kadar aldığını düşünüyorum. Bunu daha fazla uzatmak sosyal maliyeti arttırmak, memnuniyetsizliği kabartmak ve bu sosyal maliyeti bizzat istemek anlamına gelir ki, ben hükümetin asla böyle bir beklenti içerisinde asla böyle bir niyet içerisinde olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı konuyu bir an önce gündemine almalı ve eğirim çalışanlarının, öğretmen odalarının gündeminden bir an önce Öğretmen Performans Taslağı’nı çıkarmalı" ifadelerine yer verdi.

"Öğretmene yönelen şiddet bir an önce önlemi alınması gereken bir durum"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, okullarda yaşanan şiddete de değinerek konuşmasını şöyle noktaladı.

"Öğretmene yönelen şiddet son birkaç haftadır üst üste haberleri geliyor. Bu üzüntülü haberler bizleri hakikaten üzmekten daha öte kahrediyor çünkü şiddet öğrenciden anneye, babaya yöneldiyse, öğretmene yöneldiyse bu anlamda toplumda bir çürüme başlangıcı demektir bu. Bir an önce önlemi alınması gereken bir durumdur. Velinin öğretmene şiddet uyguladığı, velinin öğretmeni darp ettiği, sırtından bıçakladığı, kurşun yağdırdığı bir zemin bu ülkenin asla tasvip etmeyeceği ve asla beklemediği bir zemindir. Onun için de bir an önce ciddi anlamda caydırıcı bir yasal düzenleme bekliyoruz ve bunun için imza kampanyamız devam ediyor."