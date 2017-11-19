Meram Uluırmak’ta ihale hazırlıkları sürüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararıyla “Riskli Alan” ilan edilen Uluırmak’ın Ali Hoca, Saka ve Fahrünnisa Mahallesi’nin belli bir kesimini kapsayan 270 bin metrekarelik alanda ilk etap itibariyle çalışmaları tamamlandı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Uluırmak Ali Hoca, Uluırmak Saka ve Fahrünnisa mahallelerinin bir kısmını kapsayan kentsel dönüşüm projesinin durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Toru, 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Riskli Alan” ilan edilen Uluırmak Ali Hoca, Uluırmak Saka ve Fahrünnisa Mahallesi’nin belli bir kesimini kapsayan 270 bin metrekarelik alanda ilk etap itibariyle çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Şu anda Uluırmak Saka Mahallesi’ndeki yıkım alanındayız. Burada 100 bin metrekarenin üzerinde bir alanı boşaltmış olduk. Anlaşmalar tamamlandı, tahliyeleri yaptık. Vatandaşlarımızla uzlaşmadan sonra da bu alanda yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Şu anda molozlar temizleniyor. İmar planlarının onayıyla birlikte ihale birimimizde buranın inşaat ihalesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Yıl sonu itibariyle inşallah yer teslimleriyle birlikte inşaat sezonunu da açmış olacağız. İlk etapta yaklaşık bin daire yapılacak” ifadelerini kullandı.



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Başkan Toru, 1. etap ile birlikte 2. etapta da yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “2. etapta da şu anda yüzde 50’nin üzerinde anlaşmaları sağlamış durumdayız. Meram Belediyesi olarak Konya’da aynı anda 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda 10 bin malik ve 3 bin civarında bağımsız bölümde yapmış olduğumuz çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Uluırmak Saka Mahallesi’nin yanı sıra Küçük Aymanas, Aksinne ve Şükran mahallelerinde belediyemiz 2 yıllık süreçte aynı anda 4 bin kişiyle anlaşarak, yıkım işlemlerini tamamlayıp molozları da sahadan temizleyerek büyük bir başarıya imza attı. Bu noktada bize destek veren tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız yıl sonundan itibaren yapılan ihalelerle birlikte Uluırmak Saka, Küçük Aymanas ve Aksinne mahallelerinde inşaatların yapımıyla birlikte Meram Belediyesinin farkını bir kez daha gözlemlemiş olacak” diye konuştu.