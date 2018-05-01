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01 Mayıs 2018 Salı 18:20

Mersin’de 1 Mayıs coşkusu

Mersin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Mersin'de 1 Mayıs coşkusu
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Mersin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Öğle saatlerinde Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı gruplar, buradan Cumhuriyet Alanına kadar yürüdü. Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün çok sıkı güvenlik önlemi aldığı yürüyüş ve mitingde, meydanın etrafı da tamamen polis bariyerleri ile kapatıldı. Yürüyüşte ellerinde pankartlar ve dövizlerle yol boyunca slogan atan gruplar, meydana da sırayla alındı. CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Fikri Sağlar ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı mitinge işçiler ve memurlar, çocukları ve bebek arabasında bebekleriyle gelirken, genç-yaşlı binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı’nı tamamen doldurarak, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Bugüne kadar yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşuyla başlayan mitingde, kalabalık hep birlikte 1 Mayıs Marşı’nı söyledi.

Mitingde Mersin Emek ve Demokrasi Bileşenleri adına bir konuşma yapan DİSK Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, tüm katılımcıların birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutladı.

Mersin’deki 1 Mayıs Mitingi, çeşitli müzik gruplarının verdiği konserlerin ardından olaysız sona erdi. Öte yandan miting alanı içinde bulunan süs havuzunda bazı çocukların yüzmesi ise dikkat çekti.
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