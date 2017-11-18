Mesai arkadaşlarının şifresiyle sisteme girdi, işinden oldu

Arşiv odasındaki bir makbuzun sosyal paylaşım sitesinden paylaşılmasıyla zor durumda kalan işveren, bölümde çalışan 5 kişinin birden işine son verdi. Mahkemeye giden işçiler, bölümde çalışanların birbirinin şifresiyle bilgisayara girebildiğini, bir kişinin yaptığı hatanın 5 çalışana birden fatura edilmesinin hukuksuz olduğunu öne sürdü. Son noktayı koyan Yargıtay, 5 çalışanın birbirinin şifresiyle sisteme girmesinin skandalda sorumluların tespitine imkan tanımadığını belirterek, işe iade davasını reddetti.

Arşiv odasındaki bir makbuzun sosyal paylaşım sitesinden paylaşılmasıyla zor durumda kalan işveren, bölümde çalışan 5 kişinin birden işine son verdi. Mahkemeye giden işçiler, bölümde çalışanların birbirinin şifresiyle bilgisayara girebildiğini, bir kişinin yaptığı hatanın 5 çalışana birden fatura edilmesinin hukuksuz olduğunu öne sürdü. Son noktayı koyan Yargıtay, 5 çalışanın birbirinin şifresiyle sisteme girmesinin skandalda sorumluların tespitine imkan tanımadığını belirterek, işe iade davasını reddetti.

Bir fabrikanın arşiv kayıtlarında bulunması gereken bir makbuz örneği, şirketin önceki yönetim yetkililerince mevcut yönetim aleyhine eleştiri konusu yapılarak sosyal medyada paylaşıldı. Makbuzun akıbetini araştıran işveren, 5 kişinin görev yaptığı arşiv birimine teslim edilmiş olmasına rağmen makbuzun bulunamadığı, hatta bilgisayar sistemine yüklenmiş örneğinin de silindiğini fark etti. Arşiv kısmında çalışan 5 kişiden hangisinin bilgisayarında silindiği tespit edildi. Ancak çalışanlar birbirlerinin şifreleri ile bilgisayara giriş yaptığından kaydı silen kişinin kim olduğu kesin bir şekilde tespit edilemedi. Ardından işveren, arşiv kısmında çalışan kişilerin hepsine karşı güven duygusunun sarsıldığını belirterek, 5 kişinin iş sözleşmesini feshetti. Feshin geçersiz olduğunu öne süren bir işçi, Kayseri 4. İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtı.

Mahkeme, işverence her ne kadar davacı ile aralarında güven ilişkisinin bozulduğu iddiasıyla feshin yapıldığı belirtilmiş ise de işyerinde bir kişinin dışarıya sızdırdığı bir belge sebebiyle 5 işçinin birden işine son verilmesinin yanlış olduğuna hükmetti.



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İşveren avukatı kararı temyiz edince dava dosyasını inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Davalı şirketin arşiv kayıtlarında bulunması gereken bir makbuz örneğinin, şirketin önceki yönetim yetkililerince mevcut yönetim aleyhine eleştiri konusu yapılarak sosyal medyada paylaşıldığına dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Makbuzun akıbetinin işverence araştırılması sonrasında davacının görevli olduğu arşiv birimine teslim edilmiş olmasına rağmen bulunamadığı, hatta bilgisayar sistemine yüklenmiş örneğinin de silindiği anlaşılmaktadır. Davanın reddi gerekirken kabulü hatalı olmuş ve mahkemenin işe iade kararı yerinde görülmemiştir. Hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.