Mesai saatleri içinde sigara ve kahvaltıyı yasakladı, Twitter’da gündem oldu

Memurların mesai saatleri içinde kahvaltı yapmasına ve sigara içmelerine yasak getiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter’da gündem oldu. ‘Yasak kararını destekliyor musunuz?’ anketine yüzde 79 evet cevabı verildi. Aynı zamanda vatandaşlar bu yasakların Türkiye genelinde de uygulanmasını talep etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların resmi kurumda hızlı hizmet alabilmeleri için resmi kurum personellerine uyarılarda ve talimatlarda bulundu. Dün yapılan 2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda kamu kurum ve kuruluşlarda memurların mesai başladığında kahvaltı masaları hazırlayarak kahvaltı yapmalarını ve ellerine çay kupalarını alarak sigara içmelerini yasaklayan Vali Karaloğlu, geçtiğimiz yıl ise ‘açık alanda içki yasağı’ ile gündeme gelmişti.

Karaloğlu’na yüzde 79 destek

Karaloğlu’nun resmi kurumlar için verdiği bu talimat sosyal medyada ise büyük yankı uyandırdı. Vali Karaloğlu için Twitter’da ‘Antalya Valisi’ adı altında gündem oluşturuldu ve 2 bine yakın tweet paylaşıldı. Resmi kurumlarda ‘mesai saatleri içinde’ sigara ve kahvaltı yasağı, vatandaşlar tarafından takdir gördü. Aynı zamanda yine Twitter’da, "Antalya Valisi’nin devlet memurlarının mesai saatlerinde kahvaltı yapmasını yasaklayan kararını destekliyor musunuz?" sorusu üzerine anket yapıldı. Ankete yüzde 79 evet, yüzde 21 hayır cevabı verildi.

“Kuş orucu tutacak demiş gibi bir algı var”

En çok dikkat çeken tweet ise, "Antalya Valisi sanki, ‘öğlene kadar herkes kuş orucu tutacak’ demiş gibi bir algı var. Evinizde yiyerek gelin" oldu. Bazı vatandaşlar Vali Karaloğlu’nun bu talimatının takdir edileceğini belirterek, Türkiye genelinde de bu yasakların olması gerektiğini vurguladı.

"Çirkin görüntü oluşturuyor"

Vali Karaloğlu yasakla ilgili şunları söylemişti:

"Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım. İkinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çirkin görüntü oluşturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar."