Mezarları talan edilmişti, yıllar sonra restore edildi

Osmanlı İmparatorluğu’na 92 yıl başkentlik yapan kadim payitaht Edirne’de, yok olmaya yüz tutmuş yeniçeri mezar taşları restore edilerek, Selimiye’nin gölgesinde sergilenmeye başlandı.

Yeniçeri Ocakları Osmanlı Dönemi’nde lağvedildikten sonraki süreçte, yeniçerilerin mezarları ve mezar taşları adeta yok olmaya yüz tuttu. Tarihi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçen Edirne İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi koordinesinde, kentin farklı noktalarında bulunan 70 yeniçeri mezar taşını toplayarak, restorasyona aldı.

Osmanlı-İslam eserlerinin zirvesi olarak kabul edilen ve dönemin dünyaca ünlü mimarı ‘Koca Sinan’ tarafından yapılan Selimiye Cami’nin gölgesinde bulunan Osmanlı Mezar Taşları Alanı’nda sergilenmeye başlanan 70 yeniçeri mezar taşına, kente gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor.

“Yeniçeri Ocakları lağvedildikten sonra mezarları da oldukça tahrip edilmiştir”

Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Edirne, Osmanlı medeniyetinin şekillendiği bir yerdir. Yeniçeri Ocakları lağvedildikten sonra mezarları da oldukça tahrip edilmiştir. Adeta yok olmaya yüz tutmuştur. Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak bize bağlı müze vasıtasıyla biz bu mezar taşlarının restorasyon yoluna gittik ve değişik mezarlıklardan topladık. Onları Selimiye’nin gölgesinde teşhir ve tanzimini yaparak, gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk" dedi.

"Mezar taşları aynı zamanda bir incelik eseridir, bir sanattır"

Hacıoğlu, Osmanlı döneminde ait yeniçeri mezar taşlarının dahi bir incelik bir sanat eseri olduğunu hatırlatarak, "Bu mezar taşları medeniyetimizin bir bekasıdır. Gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuzdur. Ecdadımıza bir vefadır. Mezar taşları aynı zamanda bir incelik eseridir, bir sanattır. Atalarımız, ecdadımız bu sanatı mezar taşlarına yansıtmışlardır. Biz de bu geçmişin hatıralarını geleceğe düzenleme yaparak, ulaştırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapanlardan Allah razı olsun"

İstanbul’dan Edirne’ye ziyaretçi olarak geldiğini dile getiren Selim Kayalar da "Çok hoşumuza gitti. Yani tarihi görmek çok güzel bir şey, yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Muammer Kişmi ise yeni neslin tarihini öğrenme arzusunun gün geçtikçe azaldığını vurgulayarak, "Tarihin gün yüzüne çıkması çok güzel bir şey. Kaybolan tarihi yeniden bu nesle öğretmek ama bizim neslimizin de biraz öğrenmesi lazım. Yani merak etmesi lazım, incelemesi lazım, yeniçeri nedir ben bile bilmiyorum" şeklinde konuştu.