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14 Ekim 2018 Pazar 21:03

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “Pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “İP’in bahtsız Müdiresi MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında yarın suç duyurusunda bulunacakmış. Sevsinler onun suç duyurusunu. Aman ne iyi olur. Böylece pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir”
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “İP’in bahtsız Müdiresi MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında yarın suç duyurusunda bulunacakmış. Sevsinler onun suç duyurusunu. Aman ne iyi olur. Böylece pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal sitesi Twitter hesabından, “İP’in bahtsız Müdiresi MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında yarın suç duyurusunda bulunacakmış. Sevsinler onun suç duyurusunu! Aman ne iyi olur. Böylece pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir” dedi.

Sosyal sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalçın, “15 Temmuz’a yaklaşırken sözde Yurtta Sulh Konseyinin adını bir slogan gibi kullanıp Atatürk’ün veciz sözünü istismar ederek kamuoyuna işaret veren, sonra da ‘Ben başbakan olacağım’ diyen Müdiredeki densizliğe, pervasızlığa bakındı hele! Azılı FETÖ firarisi Emre Uslu tarafından Türkiye düşmanı kanlı örgütün Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen, hatta bu konuda adı geçen hainle tweetleşen sanki kendisi değil de Venüs’ten gelmiş bir yaratık.

2016 yılının Mart’ında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesine yönelik operasyonlar sırasında; Bilgi İşlem Merkezinin bilgisayarlarında, MHP’ye yönelik komplo kasetlerinin ham görüntüleriyle birlikte FETÖ elebaşının kendisi hakkında ‘Onu koruyun!’ talimatı çıkan, sanki müdire değil de bir başkası! İP’in Müdiresi suçunu bastırarak baskın çıkacağını, güneşi balçıkla sıvayacağını, kirli ilişkilerinin hasıraltı edileceğini sanıyorsa aldanıyor.

Sayın Genel başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra konu yargıya intikal ettiğinde Müdirenin bütün marifetleri birer birer mahkeme önüne gelecek. Bakalım göreceğiz, o zaman el mi yaman bey mi yaman!” ifadelerine yer verdi.
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