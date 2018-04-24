IHAAW214949-GEN/24-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır" dedi. 24.04.2018 21:49:49 TSI NNNN

IHAAW214949-GEN/24-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır" dedi. 24.04.2018 21:49:49 TSI NNNN

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