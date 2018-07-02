MHP’li Belediye Meclis üyesi Özel’den Eylül cinayetine ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesinin MHP’li Meclis üyesi Mahir Özel, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyete ait tüm koruyucu önlemlerle, bir kısım çocuk yaşam alanlarının kameralarla kontrolü zorunlu görülmektedir. Bu kişilere çocuklarımızın oyun ve yaşam alanlarına yaklaşmamalarını kontrol eden manyetik alan ikazlı dinleme ve takip amaçlı çip takılması öncelikli ve zaruri gördüğümüz tedbirlerdendir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin MHP’li Meclis üyesi Mahir Özel, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyete ait tüm koruyucu önlemlerle, bir kısım çocuk yaşam alanlarının kameralarla kontrolü zorunlu görülmektedir. Bu kişilere çocuklarımızın oyun ve yaşam alanlarına yaklaşmamalarını kontrol eden manyetik alan ikazlı dinleme ve takip amaçlı çip takılması öncelikli ve zaruri gördüğümüz tedbirlerdendir" dedi.

MHP’li Meclis üyesi Mahir Özel, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemizde son bir ay için de önce yavru bir köpeğin ayaklarının hunharca kesilerek katledilmesi, sonrasında Ağrı ilimizde küçük yavrumuz Leyla’nın kaybolması, devamında Eylülümüzün, yavrumuz, evladımızın alçakça katledilmesiyle toplumsal tepki ciddi biçimde yükselmiştir. Dünyada yapılan istatistiki çalışmalar, bu iğrenç hastalığı harekete geçiren güdünün, uzun hapis cezalarıyla da azaltılmasının maalesef yeterince mümkün olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, devletler bu suçluların ve tercihlerinin sadece cezalarla değişmeyeceğinin bilinciyle alternatif seçenekleri düşünmeye, değerlendirmeye yönelmektedir. Bu sebeple, suçlulara en amansız cezalar verilmesinin yanında emniyette kayıtları bulunan bu tür hasta ruhlular acilen ve öncelikle zorunlu tedavi altına alınmalı, bir şekilde çocukların oyun alanlarından, parklardan, sinema, oyun salonları ve internet kafelerden uzak tutulması yolunda da çözümler üretilmelidir” ifadelerini kullandı.

Devlet kurumlarının değerlendirmeye aldığı kimyasal hadım - kastrasyonun beklenen bir adım ve memnuniyet verici olduğunu söyleyen Özel, “Suçu önleme noktasında (bir çeşit koruyucu hekimlik gibi) yapılabilecek her şeyin önceden denenmesi öncelikli sorumluluk alanına girer ve çok önemlidir. Zira asıl gaye suçlunun ağır şekilde cezalandırılmasının öncesinde mağdurun, canı yananların sayısını sıfır düzeye indirebilmektir” açıklamasında bulundu.

Özel, konu hakkındaki önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Çocuklarımızın ve aileleri bu konuda özel eğitimle bilinçlendirilmelidir. Bu tür hasta ruhluların öncelikle zorunlu tedavi altına alınması gereklidir. Emniyete ait tüm koruyucu önlemlerle, bir kısım çocuk yaşam alanlarının kameralarla kontrolü zorunlu görülmektedir. Bu kişilere çocuklarımızın oyun ve yaşam alanlarına yaklaşmamalarını kontrol eden manyetik alan ikazlı dinleme ve takip amaçlı çip takılması öncelikli ve zaruri gördüğümüz tedbirlerdendir.”