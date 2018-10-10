Michael Kasırgası karaya düşmeden önce kategori 4’e yükseldi

Bu yıl ABD sahillerini vuran en güçlü fırtına olması beklenen Michael Kasırgasının, Florida Panhandle’e doğru ilerlerken oldukça tehlikeli olan kategori 4’e yükseldiği bildirildi. Kasırganın hızının 210 kilometreden fazla olmasının beklendiği kaydedildi.

Bu yıl ABD sahillerini vuran en güçlü fırtına olması beklenen Michael Kasırgasının, Florida Panhandle’e doğru ilerlerken oldukça tehlikeli olan kategori 4’e yükseldiği bildirildi. Kasırganın hızının 210 kilometreden fazla olmasının beklendiği kaydedildi.

Bugün yerel saatle öğleden sonra sahile ulaşması beklenen Michael Kasırgasının sabah saatlerinde kategori 3’ten yoğunlaştığı belirtildi. Meteorolojist Michael Guy, Michael Kasırgasının kategori 3 veya daha yüksek bir kategoride karaya ulaşması durumunda 2005 yılından bu yana Florida Panhandle’yi vuran Dennis Kasırgasından beri ABD’yi vuran en güçlü kasırga olacağını söyledi.

Panhadle’yi 1950’den beri kategori 3 ve daha yüksek olarak, 1975’de Eloise, 1905’de 3 Opal ve 2005’de Dennis Kasırgası olmak üzere 3 kasırga vurdu.

Milli Hava Hizmeti, fırtınanın alçak bölgelerde dalgalara, Kuzey Körfez kıyısı boyunca yoğun yağmur düşüşüne ve güçlü rüzgarlara yol açacağını açıkladı. ABD’nin güney kıyılarına ulaşınca hızının yavaşlayacağı belirtilen fırtınanın yol açacağı yağmur ve oluşturacağı selin etkilerinin çok geniş bir alanda hissedileceği kaydedildi. Daha önce Carolinas ve Virginia’da karaya ulaşan kategori 1 Florence Kasırgasının onlarca kişiyi öldürdüğü hatırlatıldı.

Vali: "Bölgenizi terk edin"

Michael Kasırgası’nın yaklaştığı Panhandle, Big Bend, Güney Alabama ve Güney Georgia bölgelerinde 3 milyon 700 bin kişinin olduğu belirtildi. ABD’de birçok eyalette 8 milyon 500 bin insanın kasırga tehdidi altında olduğu kaydedildi.

Florida Valisi Rick Scott, Michael Kasırgasını "Canavar gibi fırtına" olarak tanımlayarak halkı uyardı. Eyalet yetkilileri Folrida Körfez kıyısındaki 22 yerleşim bölgesinde gönüllü ve zorla tahliye emri düzenledi. Vali Scott, 35 yerleşim bölgesi için acil durum ilan ederek 2 bin 500 güvenlikçiyi görevlendirdi.

Vali Rick Scott, Michael Kasırgasının onlarca yıldan beri Florida Panhandle’yi vuracak en yıkıcı kasırga olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Vali Rick Scott "Kasırganın yol açtığı rüzgar ve sellerden saklanma ve korunma ihtimali yok, eğer tahliye emri aldıysanız derhal bölgeniz terk edin” dedi.

Kategori 3 kasırgada rüzgar hızının 180 kilometre ile 210 kilometre hıza ulaşırken kategori 4’te rüzgarın hızının 210 kilometreyi aştığı belirtildi.

Beyaz Saray’dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Ekim’de başlayan ve halen devam etmekte olan Michael Kasırgasından kaynaklanan acil durumlar nedeniyle devlet ve yerel birimlerin müdahale çabalarına destek vermek için federal yardım emri verdi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump’ın, imzaladığı yardım paketi yerel halkın acil durumundan kaynaklanan sıkıntı ve ıstırabın hafifletilmesi amacıyla gerekli olan tüm afet yardımı çabalarını koordine etmek ve gerekli durumlarda uygun yardım sağlamak üzere, İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi (FEMA) Dairesi Başkanlığına yetki verdiği ve doğrudan federal yardım da dahil olmak üzere enkaz kaldırma ve acil koruyucu önlemler kapsamında Florida eyaletinin 28 ilçesinde yüzde 75 oranında finansman sağlanacak, doğrudan federal yardımla sınırlı acil koruyucu önlemler de kullanılacak" denildi.