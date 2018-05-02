Millî Mücadele’nin Kalbi: Karadeniz

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından organize edilen “Karadeniz’de Millî Mücadele Konferansları” serisinin ilki Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenler, organizasyonu düzenleyen kurumların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Söz konusu konferanslar serisiyle bir yandan ilgili alanda çalışan bilim insanlarının bir araya gelmesi ve fikir alışverişinde bulunması amaçlanırken öte taraftan Karadeniz’de Millî Mücadele sırasında yaşanan olayların tüm yönleriyle hakikatlere uygun bir biçimde ortaya konması, tarihimizle ilgili karalama ve çarpıtmalara karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunun aydınlatılması hedefleniyor. Konferansın diğer durakları 3 Mayıs’ta Trabzon, 4 Mayıs’ta ise Rize olacak.

Konferans öncesi Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç konuklarla beraber AKM’nin Fuaye Alanı’nda açılan Karadeniz’deki Millî Mücadele’yi anlatan dijital sergiyi gezdiler.

Oturum başkanlığını OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın yaptığı konferansta TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ile OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinden sonra TTK’nın hazırlattığı Karadeniz’de Millî Mücadele ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme videosu katılımcılarla paylaşıldı.

“Samsun, İstiklal Harbi’nin kalbinin nereden attığını göstermektedir”

Açılış konuşmalarında ise ilk olarak söz alan TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Karadeniz’deki Millî Mücadele Konferansları’nın birincisini Samsun ve OMÜ gibi anlamlı bir şehir ve üniversitede yapmayı planladıklarını belirterek katkısı olan herkese şükran borçlu olduklarını ifade etti. Karadeniz’in, Millî Mücadele açısından Anadolu’nun kalbi olarak değerlendirilebileceğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kırpık, “O yılların en köklü Millî Mücadele kahramanları Karadeniz’den çıkmıştır, bununla birlikte Karedeniz İstiklal Harbi’nde en fazla şehit veren bölgelerden biri olarak göze çarpmaktadır. Atatürk de Pontus Rum çetelerinin faaliyetlerini yakından takip etmiş ve bu çetelerin âdeta listesini çıkartmıştır. Dolayısıyla Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışında bir anlam olsa gerek. Millî Mücadele rastgele oluşan bir hareket değildir. İstiklal Harbi’nin kalbinin nereden attığını göstermektedir. Katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Geçmişimizi bilerek bu oyunların tuzağına düşmemeliyiz”

Sonrasında konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de bu tür konferanslar dizinin, tarihimizi öğrenmemiz ve dünya gerçeklerini bilmemiz açısından son derece önemli ve değerli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Millî Mücadele döneminde neler yaşandığını, ne oyunlar oynandığını, bir milletin başına ne çoraplar örülmeye çalışıldığını bilmek hakikaten önemli zira bu tür oyunlar ve senaryoların tuzağına tekrar düşmemeliyiz. Türk milleti, tarihte nice kahramanlıklara imza atmış ve nice kahramanlar çıkarmış bir millet ama hep bir kahraman çıkarmak mecburiyetinde kalmış olmak, hep oyunlara gelip son anda nice şehitler vererek bundan kurtulmak da bu milletin yazgısı olmaktan çıkmalı. Artık bizler hem kendi gerçeğimizi hem de dünya gerçeğini bilmeliyiz ki güçlü bir millet olarak bu oyunların üzerimizde oynanmasından kurtulalım. Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin de bu gerçekleri çok iyi idrak edeceğini biliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarına, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Allah bize o günleri bir daha yaşatmasın, bizleri güç-kuvvet ve birlik içerisinde tutmayı nasip etsin.”

“Tarihî gerçekleri gözler önüne seremezsek aynı asılsız iddialarla karşı karşıya kalabiliriz”

Bu konferanslar vesilesiyle Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’na dair bilgilerin tazelendiğine işaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak ise uluslararası arenada ülkemizin elinin güçlü olması anlamında gizli kalmış bilgilerin belgeleriyle ortaya konulmasının çok değerli olduğuna dikkat çekti. Vali Kaymak asıl mağdur olanın Türkler olmasına rağmen sözde Ermeni Soykırımı ile Türkiye’nin uluslararası alanda zor duruma düşürülmeye çalışıldığına vurgu yaparak devamında “Bu anlamda tarihimizi çok iyi okuyup tahlil etmeliyiz. Bilimin ve teknolojinin de imkânlarından yararlanarak tarihî gerçekleri gözler önüne seremezsek bu tür asılsız iddialarla tekrar karşı karşıya kalabiliriz. Bugün burada saygıdeğer akademisyenlerimiz de Karadeniz’de Pontus çetelerinin nasıl faaliyet gösterdiklerini ayrıntıları ile paylaşacaklar. Arkadaşlar onların bu davası bitmedi. Türkiye Cumhuriyeti’ni zayıf gördükleri her an tekrar bu iddialarını gündeme getirebiliyorlar. Bizler tarihi ile iftihar eden bir milletiz, o nedenle tarihçilerimize çok iş düşüyor. Gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek hepimizin görevi. Böylesine yararlı ve önemli konferanslara imza attıkları için TTK’ya ve ev sahibi Üniversitemize çok teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

“Samsun Millî Mücadele kimliğine sahip bir şehirdir”

Açılış konuşmaları sonrası başlayan konferansta, Oturum Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan Millî Mücadele fikrinin İstanbul’da doğduğunu, Samsun’da uygulanabileceği kanaatine varıldığını belirttiği konferansın açılış değerlendirmesinde “Mustafa Kemal Paşa Samsun’a ayak bastığında düşüncelerini olgunlaştırma fırsatı bulmuştur. Samsun bu sebeple Millî Mücadele’nin başlangıç şehridir ve bu kimliği ile ‘Millî Mücadele Şehri’ olmalıdır. Millî Mücadele aynı zamanda Anadolu’nun Müslüman kimliğini koruma mücadelesidir. Bu mücadele başarılı olmasaydı şu an Samsun, Pontus Rum Devleti’nin başkenti olacak, semalarda ezan sesleri yerine çan sesleri yankılanacaktı. Günümüzde de Türk milleti olarak yeni bir mücadele veriyoruz. Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonları bu mücadelenin askerî boyutunu, FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi ile mücadele ise siyasi boyutunu oluşturmaktadır. Tarihten çıkardığımız dersle ve milletimizden aldığımız cesaretle günümüz dünyasında parçalanmak istenen Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletini inşallah daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konferansın ilk konuşmacısı TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık “Karadeniz’de Millî Mücadele” başlığıyla bölgede Millî Mücadele’nin nasıl başladığı ve geliştiğini tarihsel arka plan ve sunduğu belgelerle katılımcılarla paylaştı.

Diğer konuşmacı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut da “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Millî Mücadele” adını taşıyan sunumuyla Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve beraberinde gelişen olayların detaylarını katılımcılara aktardı.

“Millî Mücadele’den Günümüze Yunanistan’ın ‘Pontus Soykırımı’ Propagandası” temalı konuşmasıyla Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ise uluslararası mecrada bu konuda Türkler ve Türkiye aleyhine açıktan faaliyet gösteren dernek ve vb. örgütler hakkında bilgiler verirken bu iddiaları çürütmek için ülke ve millet olarak daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini öne çıkardı.

Konferansın ardından TTK Başkanı Prof. Dr. Güray Kırpık etkinlik anısı olarak Vali Osman Kaymak ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e Misak-ı Millî’nin haritası ile belgesini hediye ederken Rektör Bilgiç ise konuk Prof. Dr. Güray Kırpık ve kurum temsilcilerine adlarına dikilen fidanların sertifikaları ile minyatür Atatürk heykelini takdim etti.