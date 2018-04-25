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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:33

Millet ve 75. Yıl kreşleri yükseliyor

Yıldırım Belediyesi tarafından 75. Yıl ve Millet mahallelerine yapılan kreşler hizmete girmek için gün sayıyor.75. Yıl Mahallesi’ne kazandırılacak kreş binası, toplamda 985 metrekarelik alanda inşa edilecek ve 3 katlı olarak hizmet verecek....

Millet ve 75. Yıl kreşleri yükseliyor
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Yıldırım Belediyesi tarafından 75. Yıl ve Millet mahallelerine yapılan kreşler hizmete girmek için gün sayıyor.

75. Yıl Mahallesi’ne kazandırılacak kreş binası, toplamda 985 metrekarelik alanda inşa edilecek ve 3 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, oyun bahçesi, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, iç bahçe ve oyun bahçesi yer alacak. Millet Mahallesi’nde ise toplamda bin 181 metrekarelik alanda inşa edilecek kreş binası 2 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde oyun ve faaliyet odası, uyku odası, emzirme odası, emekleme odası, alt açma odası, sağlık odası ve çok amaçlı salon yer alacak.

Yıldırım’ın her alanda gelişmesi adına bölgesel kreşlerin önemine işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı bu kreşler olacak. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız kreşlerimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar” dedi.

Yüksek standartlardaki modern kreş binalarının ilçeye artı değer katacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Temel eğitim safhasında hizmet verecek bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne sevgisini baba şefkatini aratmayacağız. Güçlü Yıldırım hedefine yetiştireceğimiz güçlü nesillerle ulaşacağız” diye konuştu.
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