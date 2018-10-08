Milli Eğitim Müdüründen minikler için gölge nöbeti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Antalya’da bu yılın başında açılan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu’na gelerek ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Semiha Yıldırım’a çiçek vermek için güneşte bekleyen...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Antalya’da bu yılın başında açılan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu’na gelerek ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Semiha Yıldırım’a çiçek vermek için güneşte bekleyen minik öğrencilere, gölgesiyle siper olan milli eğitim müdürünün çabası dikkat çekti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Antalya’da Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Varsak Ortaokulu bahçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Başbakanlık döneminde açılışını gerçekleştirdiği Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu’na, Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yıldırım’a ziyaretinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğu da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret öncesinde, Semiha Yıldırım’ı okul kapısında karşılayıp çiçek vermek isteyen 2 öğrenciye, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’ın gösterdiği duyarlılık dikkat çekti. Arslan, ellerinde çiçeklerle 10 dakika öncesinden kapıya yönelen minikleri, güneşten koruyabilmek için gölgesiyle siper oldu. Çocukların hareket etmesiyle birlikte, onların gittiği yöne doğru hareket eden Arslan, Semiha Yıldırım’ın gelmesinin ardından gölge nöbetini öğretmenlere devretti.

Kendisini çiçeklerle karşılayan minikleri öpen Semiha Yıldırım ise, daha sonra Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu’na girerek, diğer minikler ve öğretmenleriyle buluştu.