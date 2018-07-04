Milli Savunma Bakanı Canikli’den Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi temasları kapsamında geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Kovaçi Şehitliği’ni ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.Resmi temasları...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi temasları kapsamında geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Kovaçi Şehitliği’ni ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.

Resmi temasları kapsamında başkent Saraybosna’ya gelen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini de ziyaret eden Canikli, Bosna Hersek temasları kapsamında Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya gelecek. Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç ile de görüşecek olan Canikli ardından Bosna Hersek Türk Temsil Başkanlığını ziyaret edecek.