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03 Mayıs 2018 Perşembe 08:48

Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalışmalarına başladı

Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran’da yapılacak olan seçim için çalışmalarına başladı.Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı, hafta içi il teşkilatında yapılan bir dizi toplantıda karara bağlanan faaliyetler kapsamında...

Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalışmalarına başladı
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Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran’da yapılacak olan seçim için çalışmalarına başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı, hafta içi il teşkilatında yapılan bir dizi toplantıda karara bağlanan faaliyetler kapsamında İl ve İlçe teşkilatları Milletvekili aday adayları ile birlikte halkla bütünleşmek ve oy istemek adına yollara düştüler.

İl ve Nilüfer İlçe yöneticileri, Milletvekilleri aday adayları ile birlikte sabah saatlerinde Yolçatı Mahallesi ziyareti yapıldı. Düzenlenen mevlüt programının ardından adaylar halkla buluşarak seçimlerde oy talebinde bulundular.

Daha sonra Çalı MHP Mahalle temsilciliğinin Çamlık’ta düzenlediği “Milliyetçiler Şölenine katılan milletvekili aday adaylarından eski İl Başkanı Tevfik Topçu kalabalığa seslenerek “Seçimlerin hazırlık safhasını zaten tamamlamıştık sahaya inmemiz kolay oldu, zaman dar, ilimiz büyük ve çok sayıda seçmenimiz var hızlı hareket etmeliyiz. Hızlıyız çünkü hareket partiliyiz!” diyerek seçimlerde partisine destek ve oy istedi.

Daha sonra Çalı Mahallesine geçen partili ve aday adayları çay bahçeleri ve kıraathanelerdeki vatandaşlarla sohbet ettiler.
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