Milyonları ağlatan şehidin 15 yaşındaki kızı: “Babam gibi asker olacağım, bu vatan uğruna canımı vermeye hazırım”

İki yıl önce şehit olan babasına gözyaşları içinde duygularını anlattığı video paylaşım rekorları kıran 15 yaşındaki Mesude Çelik, “Babam gibi asker olacağım, bu vatan uğruna canımı vermeye hazırım” dedi.

İki yıl önce Diyarbakır’ın Lice ilçesinde karayolunda PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in (37) 15 yaşındaki kızı Mesude Çelik, sosyal medyada paylaştığı video ile Türkiye’nin gündemine oturdu. Şehit babasıyla omuz omuza mücadele eden asker arkadaşının sosyal medyada kurduğu grupta paylaşmak üzere videoyu çeken genç kızın babasıyla olan anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamaması milyonları ağlattı. Çektiği videonun böyle bir etki oluşturmasını beklemediğini belirten genç kız, İHA’ya yaptığı açıklamada babasının son görev yeri Diyarbakır’da bir buçuk yıl kaldıklarını, terör olaylarının yaşanması ve psikolojilerinin bozulması üzerine babasının isteğiyle İzmir’e taşındıklarını belirtti. Çelik, “Babamın istediği oldu biz buraya geldik, bir hafta içinde taşındık. Babam da geldi ve sadece 15 gün kaldı yanımızda, sonra Diyarbakır’a tekrar gitti. Ardından bir daha geldi ve o zaman da yanımızda 10 gün kaldı. Sonra tekrar gitti ve geri gelmedi zaten” dedi.

“Şehit olacağı içime doğmuştu”

Babasının şehit olacağının içine doğduğunu aktaran genç kız, babasıyla gitmeden bir gün önce tartıştıklarını ve kendi kendine ‘Mesude babana ya bir şey olursa, şehit olursa ona küs gidersin’ dediğini ve hemen odasından çıkarak babasının boynuna sarıldığını ve ertesi gün de son kez uğurladığını söyledi. Asker çocuklarının babalarına doyamadığını ve doğumunda bile babasının yanında olamadığını, 15 gün sonra kendisini gördüğünü anlatan Mesude, “Biz asker çocukları babamızın tayinin çıktığı her yere gidiyoruz. Bazen de babamızın görev şartlarından dolayı gidemiyoruz. Başka yerlerde güvenli yerlerde kalıyoruz. Ben şu an 15 yaşındayım, topu topu 7 sene görmüşümdür babamı. Geriye kalan 6 senede babamı göremedim, babamı koklayamadım. Sadece ben değil, diğer asker çocukları da öyledir” diye konuştu.

Babası gibi vatan uğruna görev yapan ağabeylerine de seslenirken gözyaşlarına boğulan genç kız, “Allah onların yardımcısı olsun. Şehit olmasınlar, kendilerine çok iyi baksınlar. Asker çocukları şehit çocukları olmasın artık, dayanamıyorum artık” dedi.

Babasının cebinde para olmasa bile bir yerlerden bulup çocuklarına yokluk yaşatmadığını ifade eden genç kız, “Babam bizim istediğimiz her şeyi alıyordu. Borcumuz çok vardı. Hatta babam ‘Şehit olsam da borçlarım silinse’ diyormuş, annemle böyle konuşmuş. Allah da istediğini verdi, şehit oldu” ifadelerini kullandı.

“Babam gibi asker olacağım, vatan için canımı veririm”

Babasının her zaman lisede kendisini ne pahasına olursa olsun özel okulda okutacağını söylediğini anlatan genç kız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben 6. sınıfa giderken beni lisede özel okula göndereceğini söylerdi. O zaman özel okulun ne olduğunu bilmiyordum. Ben 7. sınıftayken babam şehit oldu ve 8. sınıfa geldiğimde özel okula gitmeye başladım zaten. Gece yatarken diyorum ki ‘Baba verdiğin sözü tuttun, şimdi özel okula gidiyorum.’ Onun sayesinde oluyor, sağ olsunlar beni özel okula yazdırdılar. İnşallah başarılıyımdır da. Babam gibi asker olmak istiyorum. Şehit olmasam bile bu vatan uğruna canımı vermeye hazırım. Babam gibi bu vatan için çalışmak istiyorum.”

Babasının şehit olmasıyla gurur duyduğunu ve kendisini hep böyle teselli ettiğini ifade eden Mesude Çelik, “Normal ölüm ile şehit olma arasında çok fark var bence. Yani ölüm acaba iyi mi oldu kötü mü oldu dediğin oluyor ama şehit kelimesi insana çok gurur veriyor. Bir vatan uğruna, millet uğruna şehit oluyorlar. Yemin ediyorlar, yemin ettiklerinde de yerine getiriyorlar. Allah öyle bir kader yazmış ki onlara oldu mu oluyor zaten” dedi.

Şehidin eşi Suna Çelik (34) de, 14 yaşındaki oğlu Mustafa Çelik’in de vatan için hizmet edeceğini, polis olmak istediğini ve çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kahraman babasına anı odası yaptı

Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in şehit olmadan önce aldığı ve içinde hiç oturamadığı evi baştan aşağıya Türk bayraklarıyla donatan, mozaikle ay yıldızlı bayrağı binaya kazıyan Çelik ailesi, şehidin vasiyeti üzerine evdeki bütün eşyaları da ay yıldızlı bayrağın rengi kırmızı beyaz renklerden aldı. Aile, şehidin odasını da anılarıyla donattı. ‘Şehit Halit Zilani Çelik Anı Odası’ oluşturan ailesi, şehidin son kalan diş macunundan tıraş bıçağına, askeri üniformalarından askerdeyken yazdığı mektuplara, şehit olduğunda üzerinde taşıdığı kamuflajdan fotoğraflarına kadar her ayrıntıyı odada saklıyor. Milyonları ağlatan ve ilk kez aile dışındaki birine odanın kapılarını açan genç kız, babasına duyduğu her özlemde odaya girdiğini ve sanki kendisini onunlaymış gibi hissettiğini söyledi.