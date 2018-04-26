Mimarlar Odası yönetiminden Yılmaz’a ziyaret

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı ziyaret etti.Mimarlar Odası Gemlik Şubesi Başkanı Betül Arı’nın da eşlik ettiği ziyarette, yeni başkan ve yönetimi...

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı ziyaret etti.

Mimarlar Odası Gemlik Şubesi Başkanı Betül Arı’nın da eşlik ettiği ziyarette, yeni başkan ve yönetimi yapmak istedikleri projeleri hakkında Başkan Refik Yılmaz’ı bilgilendirdi. Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin “Odamızın maksadı mimarlık hizmetleri üzerine üyelerinin yaşadığı sorunların aşılması için işbirliği içerisinde sorunlara çözüm üretilmesini sağlamaktır. Gemlik Belediyesine her zaman destek olmaya hazırız” dedi.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, “Şehirleşmeden parklara, kısacası her türlü hayat alanlarının planlanması, mimarların çalışmaları ile oluşuyor. Mimarların bir konuya bakışı ve bize sundukları projeler çok önemli. Yerel yönetimler olarak ortaya koyduğumuz her projede mimarlarımızın görüşlerinden faydalanıyoruz. Bizler mahalli idare anlayışımızda şeffaflık kadar ortak akılla da vurgu yapıyoruz” diye konuştu.