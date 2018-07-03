GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 21:00

Minik Eylül’ün katil zanlısının maketini ağaca astılar

Manisa’da Anadolu Selçuklu Ocakları üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda minik Eylül’ün katil zanlısının maketini ağaca asarak, hükümetten idamın geri getirilmesi talebinde bulundular.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da minik...

Minik Eylül'ün katil zanlısının maketini ağaca astılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa’da Anadolu Selçuklu Ocakları üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda minik Eylül’ün katil zanlısının maketini ağaca asarak, hükümetten idamın geri getirilmesi talebinde bulundular.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da minik Eylül’ün katledilmesi olayına tepkiler sürüyor. Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa Şubesi üyeleri, 22 Haziran günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve günlerce arandıktan sonra bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın katil zanlısı U.K.’nin fotoğrafını yapıştırdıkları maketi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ağaca asarak sallandırdı. Hükümetten idamın geri getirilmesini talep eden ocak üyeleri bir dakikalık oturma eylemi yaptı. Meydanda toplanan grup adına konuşan Alperen Ocakları Manisa eski şube başkanı Ercan Çetinkaya, “Son günlerde iki masum bedeni, daha reşit olmamış kız çocuklarımızın vahşice katledilmesini kınıyoruz. İdamın geri gelmesini istiyoruz ve bu canilere idam ile gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Bizler yıllarca bu meydanda hep tepkimizi gösterdik. 2011 yılında 2 milyon imza toplayarak, Meclise gönderdik. Bugün yine buradayız. Tepkimizi arkadaşlarımızla birlikte bir dakika oturarak yine ortaya koyacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku