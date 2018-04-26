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26 Nisan 2018 Perşembe 11:08

Minik öğrenciler Spor Şenlikleri’ne renk kattı

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı ve Nilüfer Belediyespor, Nilüfer Kent Konseyi...

Minik öğrenciler Spor Şenlikleri'ne renk kattı
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Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı ve Nilüfer Belediyespor, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri anaokulu öğrencilerinin katılımıyla renklendi. Nilüfer’deki 47 anaokulundan toplam 4 bin 970 öğrenci, “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Şenliği”nde buluştu. 4 gün sürecek şenliklerde minik öğrenciler hem spor yapıyor hem eğleniyor. Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde kurulan şişme oyun parkında zıp zıp oynayan, kaydırak kayan minikler, engelli parkur gibi oyun alanlarında da gönüllerince eğlendi. Anaokulu öğrencilerinin şenliğinde müzik ve palyaçolar da onlara eşlik etti.
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