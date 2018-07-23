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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:35

Minik ördek sahibiyle caddelerde gezip kahveye gidiyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir gencin minik ördekle dostluğu görenleri şaşırtıyor.Karacabey’de esnaflık yapan Muhammet Çakır ile "Paşa" ismini verdiği minik ördek yavrusunun arkadaşlığı görenleri şaşırtıyor. Yavruyken aldığı...

Minik ördek sahibiyle caddelerde gezip kahveye gidiyor
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir gencin minik ördekle dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Karacabey’de esnaflık yapan Muhammet Çakır ile "Paşa" ismini verdiği minik ördek yavrusunun arkadaşlığı görenleri şaşırtıyor. Yavruyken aldığı ördeği 15 gündür besleyen ve gittiği her yere kendisinin peşinden geldiğini söyleyen Muhammet Çakır, “Ben bu ördeği 4 günlükken aldım. Ben nereye gidersem o da benimle geliyor. Kahvede, bakkalda veya gittiğim her yerde benimle beraber. Biz aramızda iyi bir bağ kurduk. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Gece, ben olmadan uyumuyor. Beni görmediği zaman sürekli bağırıyor. Bana insanlardan daha yakın geliyor. Erkek olduğunu öğrendiğim minik ördeğime Paşa ismini koydum. Hiç peşimden ayrılmıyor. Sürekli benimle beraber. Onu kendi ellerimle besliyorum” ifadelerini kullandı.

Minik ördeğin mahallenin maskotu olduğunu belirten kahvehaneci Kayhan Sinop, “Ben burada kahvecilik yapıyorum. Muhammet kahvemize geliyor. Minik ördek de onun peşinden geliyor. Peşinden hiç ayrılmıyor. Ben bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim” şeklinde konuştu.
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