Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:52

Minik Utku artık yorulmayacak

İstanbul’da bedensel engeli nedeniyle sabahları evinin bahçesinde servis beklerken sıkıntı çeken 8 yaşındaki Utku Bilal Özcan’ın çağrısına, Maltepe Belediyesi anında yanıt verdi. Utku’nun bank isteğini geri çevirmeyen belediye ekipleri, servis beklediği evinin bahçesine üstü kapalı bank monte etti.

Minik Utku artık yorulmayacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

İstanbul’da bedensel engeli nedeniyle sabahları evinin bahçesinde servis beklerken sıkıntı çeken 8 yaşındaki Utku Bilal Özcan’ın çağrısına, Maltepe Belediyesi anında yanıt verdi. Utku’nun bank isteğini geri çevirmeyen belediye ekipleri, servis beklediği evinin bahçesine üstü kapalı bank monte etti.

Doğuştan yüzde 93 ortopedik engeli bulunan ve sabahları evinin bahçesinde servis beklerken sıkıntı çeken Utku Bilal’in annesi Naile Özcan, komşularının yönlendirmesi üzerine Maltepe Belediyesine başvurdu. Belediyenin, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne giderek sıkıntısını anlatan anne Özcan’ın isteğine anında yanıt veren ekipler çatılı bankı, ailenin bahçesine monte etti. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük Utku, kardeşiyle birlikte bahçedeki bankın keyfini çıkardı.

"Engelleri aştık"

Anne Naile Özcan, "Utku’nun, bedensel engeli nedeniyle sabahları evin bahçesinde beklerken sıkıntı yaşıyorduk. Diğer yandan da Utku, kardeşleri gibi yeterince oksijen alamıyordu, çabuk yoruluyordu. Biz de buna bir çözüm yolu arıyorduk. Komşularım beni belediyemize yönlendirdi. Belediyemiz de sağolsun, isteğimizi hemen yerine getirdi. Böylece engelleri aşabildik. Artık çocuğum yağışlı havalarda sıkıntı çekmeyecek. Güneşli havalarda da güneşten korunacak. Başta Başkanımız Ali Kılıç’a ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<