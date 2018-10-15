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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:18

Minik zabıtalar iş başında

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki anaokullarını ziyaret etti. Minik öğrencilere zabıtanın görevleri ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.İlçede vatandaşların huzuru için görev yapan...

Minik zabıtalar iş başında
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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki anaokullarını ziyaret etti. Minik öğrencilere zabıtanın görevleri ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

İlçede vatandaşların huzuru için görev yapan Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerini de sürdürüyor. Günlük yaşantımızda çok önemli bir rol oynayan zabıtanın görev, yetki ve sorumluluk alanını öğrencilere anlatmak ve vatandaşların zabıtayla birebir iletişime geçebilmelerini sağlamak maksadıyla ‘Gönüllü Zabıta Projesi’ni hayata geçiren Osmangazi belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi’deki anaokullarına ziyaretlerde bulundu. Anaokulu öğrencileri ile birlikte resim çizen, boyama yapıp şarkı söyleyen zabıta ekipleri, günlük hayatta uyulması gereken kuralları öğrencilere eğlenceli bir şekilde öğretti. Zabıta ekipleri ziyaretler sonunda miniklere, boyama kitabı, yapboz seti ve çeşitli hediyeler verdi.
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