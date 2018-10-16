Minikler başkan amcalarıyla oyun oynadı

Bursa’nın İznik Belediyesi eğitim kurumlarına ekipman desteğini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Osman Sargın Alpaslan Anaokulu’na oyuncak desteğinde bulundu. İznik tarihinde okullara yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini dile getiren Osman Sargın, hizmetlerin bütün öğretmenleri, öğrencileri ve velileri memnun ettiğini söyleyerek, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılına anlamlı destekler ile başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde belediyelerin eğitim kurumlarına desteğini kanunî bir hale getirmesinin ardından bizler de ilçemizde bütün eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugün de Alpaslan Anaokulu’muzun ders ekipmanları talebi doğrultusunda minik kardeşlerimize eğitici ve öğretici oyun ekipmanlarını teslim ettik. Kendilerine eğitime adım attıkları bu ilk basamaktan son basamağa kadar başarılı bir eğitim hayatı, hayırlı ömürler diliyorum. Bu süreçte değerli öğretmenlerimize ve velilerimize de başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Osman Sargın, oyuncak dağıtımından sonra miniklerle birlikte oyunlar oynayarak onlarla vakit geçirdi.