Minikler çakı gibi polis oldu

BÜGED Büyükorhan Gençlik Derneği ile İlçe Emniyet Amirliği iş birliğiyle gerçekleştirilen” Hayalinden Geleceğimize” projesi sürüyor. Sarnıç köyünde polis olmak isteyen öğrencilere polis kıyafeti dağıtıldı. Öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı.

Sarnıç İlkokulu’ndaki programa BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Engin, Jandarma Komutanı Sinan Çetin, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas, köy muhtarı, öğrencilerin velileri ve öğrenciler katıldı. Kahvaltı ile başlayan faaliyette çocuklara kıyafetleri giydirilerek ilçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları ve dernek üyeleri eşliğinde çeşitli oyunlar oynandı. Polis memurları tarafından çocuklara meslekleri hakkında bilgiler verildi.

Öğretmen Ali Yücel Karahan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükorhan Gençlik Derneği ve Emniyet Amirliğimiz ile birlikte bugün çok anlamlı bir faaliyet gerçekleştirdik. Getirilen polis kıyafetlerini çocuklarımıza giydirerek onları mutlu ettik. Polis ağabeyleriyle, komutanlarıyla, öğretmenleri ile mendil kapmaca oynadılar, değişik faaliyetler gerçekleştirdik. Onların burada olmasından son derece mutlu olduk” dedi.

BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, “Bugün burada Büyükorhan Gençlik Derneği olarak çocuklarımızın bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emniyet Amirimiz ve öğretmenimizden öğrendik ki çocuklarımız gelecekte polis olmak istiyorlar. Ne yapabiliriz diye düşündük. Emniyet ile bir proje gerçekleştirmeye karar verdik. Sabah okulumuza geldik. Hep beraber kahvaltı yaptık, oyunlar oynadık ve çocuklarımıza polis kıyafetlerini teslim ettik. Hepimiz çok mutluyuz” dedi.

Öğrenciler, kendilerine böyle güzel bir gün yaşatan BÜGED yöneticilerine sarılarak, derslerine çok çalışacaklarını ve ileride vatanına milletine hizmet eden çok iyi bir polis olacaklarını söylediler.