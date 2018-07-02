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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:12

Minikler satranç turnuvasında ter döktü

Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı’nın düzenlediği satranç turnuvasında, 7-14 yaş arası minikler yarıştı.

Minikler satranç turnuvasında ter döktü
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Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı’nın düzenlediği satranç turnuvasında, 7-14 yaş arası minikler yarıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, Çocuk Kulübü üyelerinin katıldığı satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Zeka küpü minikler

Aile Yaşam Merkezleri çeşitli etkinliklerle birçok branşta özellikle çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunmayı amaçlarken, son olarak minik satranç ustalarını da bir araya getirdi. Satranç kursuna devam eden miniklerin yarıştığı turnuva kıran kırana geçti.

Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuva süresince, sabır ve dikkatle yarışan 7-14 yaş arası minikler, oyun içi stratejileriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Minik şampiyonlara satranç takımı

Yarışan tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilirken, turnuva sonunda dereceye giren ve madalya kazanan minik satranç oyuncularına da satranç takımı ve okul malzemesi hediye edildi.

Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz boyunca Aile Yaşam Merkezleri’nde çeşitli yarışmalar ve turnuvalar devam edecek.
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