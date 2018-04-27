Miniklerin kalpleri Mehmetçik için atıyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunun yüzlerce öğrencisi sınır ötesinde ülke güvenliği için operasyon düzenleyen kahraman Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla hem minnettarlıklarını hem de sevgilerini gösterdi. Öğrenciler...

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunun yüzlerce öğrencisi sınır ötesinde ülke güvenliği için operasyon düzenleyen kahraman Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla hem minnettarlıklarını hem de sevgilerini gösterdi. Öğrenciler duygularını ve sevgilerini yansıtan bir de klip hazırlayarak Mehmetçiğe armağan etti.

Manisalı ortaokul öğrencileri yazdıkları mektuplarla Mehmetçiğe olan sevgilerini dile getirdi. Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mahmut Özdemir tarafından başlatılan kampanyaya okuldaki yüzlerce öğrenci yazdıkları mektuplarla destek verdi. Mektupların toplanması sırasında hazırlanan klipte ise öğrenciler Mehmetçiğe olan sevgilerini ve minnettarlıklarını dile getirdi.

Her birinin içinde sevgi, minnettarlık, saygı ve duaların yer aldığı mektuplar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mahmut Özdemir öncülüğünde okul öğrencileri Ayşenur Akçaman, İrem Abacı, Yunus Emre Açıkgöz ve Berke Duran tarafından Hatay’daki 39. Mekanize Piyade Alay Komutanlığına ulaştırılmak üzere postalandı.

"Geleceğimiz adına ümit veriyor"

Şehitler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mahmut Özdemir, "Şehitler Ortaokulundaki yüzlerce öğrencimiz yüreklerindeki asker sevgisini kağıtlara döktü ve kıtaya gönderiyorlar. Asker ağabeylerine yüreklerindeki sevgilerini, saygıların, minnettarlığını ve dualarını gönderiyorlar, onlara dua ediyorlar. Öğrencilerimizin askerlik, vatan ve kahramanlık gibi değerlere sahip çıkması geleceğimiz adına bize ümit veriyor" dedi.

"Vefalı Türk’e selam olsun" diyen okul öğrencilerinden Ayşenur Akçaman mektup yazarken Mehmetçiğe olan sevgisini, özlemini hissettiğini dile getirirken, İrem Abacı da kahraman Mehmetçiğe selam göndererek "Eğer onlar olmasaydı ben o anda o mektubu yazamayacaktım" ifadelerini kaydetti.

Afrin fatihleri olarak nitelendirdiği Mehmetçiğe selam yollayan Yunus Emre Açıkgöz isimli öğrenci, "Onlar olmasaydı bu vatan olmayacaktı ve onların sayesinde burada huzur içerisinde yaşıyoruz ve uyuyoruz" derken Berke Duran isimli öğrenci de şunları söyledi:

"Afrinli mazlum kardeşlerimize selam olsun. Mektubu yazarken çok duygulandım. Afrin’deki ağabeylerimizi düşündüm. Onlara çok teşekkür ediyorum ve onları çok seviyorum."