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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:40

Mirziyoyev, ilk kez Türk Konseyi Zirvesine katılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Eylül ayında Kırgızistan’ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Zirvesine katılacak.

Mirziyoyev, ilk kez Türk Konseyi Zirvesine katılacak
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Eylül ayında Kırgızistan’ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Zirvesine katılacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kırgızistan’da düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Zirvesine ilk kez katılacak. Eylül ayında Kırgızistan’ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenecek olan ve ‘Gençlik ve Spor’ temasıyla gerçekleştirilecek Türk Konseyi VI. Zirvesi, örgüte üye devletler başkanlarının ve Özbekistan Cumhurbaşkanı iştiraki ile düzenlenecek ilk toplantısı olacak.

Özbekistan’ın 2009’da kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne katılma kararı aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan-1 Mayıs’ta Özbekistan’a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, iki ülke devlet başkanlarının ortak basın toplantısında Şavkat Mirziyoyev tarafından açıklanmıştı.
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