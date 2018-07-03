Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasında suçluların iadesiyle ilişkin kanunu imzaladı

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının onaylanmasını uygun bulunduğuna dair kanunu imzaladı.

2018 Haziran ayında Özbekistan Ali Meclisi Yasama Katmanı tarafından kabul edilen ve Ali Meclis Senatosu tarafından onaylanan kanun, Mirziyoyev’in imzalaması ile 3 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti kapsamında 2 ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalar arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında Suçluların İadesi Anlaşması, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı Otabek Murodov ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalanmıştı.