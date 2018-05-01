MMO’nun acı günü

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Danışma Kurulu Üyesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nden emekli Makine Mühendisi Bayram Karasu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bayram Karasu’nun cenazesi 2 Mart 2018 Çarşamba günü (yarın) Samsun Büyük Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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