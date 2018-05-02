Mobilya tasarım devinden dijital devrim

Türk Girişimci Talip Aysan’ın kurduğu mobilya özel tasarım ve üreticisi B&T Design, fuar standlarını ziyaret edemeyen mimarlar ve tasarımseverler için tasarımlarını dijital showroom’a taşıdı.Firmaların yeni ürünlerini tanıtmak ve...

Türk Girişimci Talip Aysan’ın kurduğu mobilya özel tasarım ve üreticisi B&T Design, fuar standlarını ziyaret edemeyen mimarlar ve tasarımseverler için tasarımlarını dijital showroom’a taşıdı.

Firmaların yeni ürünlerini tanıtmak ve potansiyel müşterileriyle tanışmak için katıldığı fuarlar her sektör için farklı anlamlar taşısa da çakışan tarihler sebebiyle her etkinliğe katılmak mümkün olmuyor. Dijital dünyanın gelişmesiyle krizi fırsata çevirmek isteyen Türk Girişimci Talip Aysan’ın kurduğu mobilya özel tasarım ve üreticisi B&T Design, katılamadığı fuarlar için yeni ürünlerini dijital showroom’da sergileme kararı aldı. Şirket internet adresinde 360 derece gezilebilir şekilde hazırlanan dijital showroom, ziyaretçilerin tasarımları detaylı incelemesine olanak tanıyor.Fuar etkinliklerine paralel olarak Twitter ve Instagram üzerinden potansiyel ziyaretçiler ilgili ‘hashtag’ler aracılığı ile hedeflenerek digital showroom’a davet ediliyor.

Ayrıca yapılan açıklamada şirket, ürünlerini ve hizmet anlayışını Avustralya’dan Belçika’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Amerika’ya kadar 35’den fazla ülkeye ihraç ediyor.