Modern kapalı pazar yeri Piremir’e değer katacak

Yıldırım Belediyesi, Piremir Mahallesi sakinlerinin günlük hayatını kolaylaştıracak kapalı pazar alanının inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşların temel ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal alanları ilçeye kazandırıyor. Toplam 10 bin 516 metrekare inşaat alanında çalışmaları süren Piremir Kapalı Pazar Yeri’nde 339 pazar tezgâhı ve 150 araçlık otopark alanı yer alacak. Vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak şekilde tasarlanarak çok amaçlı kullanıma sahip olan kapalı pazar alanı, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. Modern tesiste ayrıca satış birimleri, kafeterya, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane ve mescit bulunacak.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında fiziki yapıların yanında sosyal alanlarda da yapılan değişimlerin bölgelerin değerini artıracağını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesini gerçekleştirirken yalnızca fiziki değil sosyal dönüşümü de gerçekleştiriyoruz. Parklarla, spor alanlarıyla, yeşil alanlarla, sağlık alanlarıyla, okullarla, ticari alanlarla ve modern pazar yerleri gibi sosyal yapılarla fiziki dönüşümü desteklediğimiz zaman şehrimiz hak ettiği seviyeye yükselecek” dedi.

Piremir Kapalı Pazar Yeri’nin hizmete geçmesiyle birlikte bölgedeki hayat şartlarında da gelişme olacağını aktaran Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Pazar yerini vatandaşlarımızın kullanımına açtıktan sonra özellikle pazarın kurulduğu günlerde oluşan araç yoğunluğu ortadan kalkarak trafikte rahatlama olacak. Bu sayede hem bölge insanımıza rahat nefes aldıracağız hem de sosyal hayattaki değişimi gerçekleştirerek mahallemizin değerini artıracağız. Piremir’in yanı sıra Mimarsinan ve Millet mahallelerimizde modern kapalı pazar yeri inşaatlarımız sürüyor. Sign Of The City Awards 2017’de En İyi Mimari Tasarım ödülüne layık görülen Arabayatağı Kapalı Pazar Yeri’ni de bölgede yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde görüşlerini ifade etti.