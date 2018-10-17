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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:12

Moldova’da Erdoğan’a Cumhuriyet Nişanı

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a törenle Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.

Moldova'da Erdoğan'a Cumhuriyet Nişanı
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Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a törenle Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.

Ortak basın açıklamasının ardından Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a törenle Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi. Cumhurbaşkanlığının tanımına göre Cumhuriyet Nişanı, Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilen madeni altın kaplama semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulun kararı ve Cumhurbaşkanı’nın tevcihi ile veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşlik ediyor.
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